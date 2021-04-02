Yoksul hane dayısı 1 yılda 2’ye katlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı faaliyet raporu ülkemizdeki yoksulluğu gözler önüne serdi. 2020'de Türkiye'de 6 milyon 630 bin hane sosyal yardım aldı. 2019'da bu rakam 3 milyon 282 bin 975 oldu. Sosyal yardıma muhtaç hane sayısı bir yılda yüzde 102 arttı.

2020'de sosyal yardımlara ayrılan kamu kaynağı ise 69 milyar TL oldu. 2019'da ise bu rakam 55 milyar liraydı. Toplam sosyal yardımların Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı yüzde 1.42 oldu. 2020'de 6 milyon 630 bin 682 hane sosyal yardımlardan faydalanırken bunlardan 2 milyon 450 bin 80 hane düzenli yardım aldı. 2 milyon 733 bin 721 haneye ise geçici yardım yapıldı. 1 milyon 436 bin 799 hane ise hem düzenli hem de süreli yardımlardan faydalandı.

GIDA YARDIMI DA ARTTI

2020'de 1 milyon 154 bin 418 hanede yaşayan 4 milyon 414 bin 724 kişiye toplam 629 milyon 297 bin 527 TL tutarında gıda yardımı yapıldı. 2019'da ise toplam 688 bin 507 haneye gıda yardımında bulunulmuş ve 343 milyon TL ödenmişti. Eski ve bakımsız evlerde oturan ihtiyaç sahibi 23 bin 498 haneye de 2020'de, bakım ve ev eşyası alımı için 88 milyon 390 bin TL yardım yapıldı. 2019'da bu kapsamda 22 bin 413 hane için 80 milyon 120 bin lira ödenmişti. İhtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarına Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından verilen kırtasiye, önlük, çanta gibi yardımlar kapsamında 2020'de 41 bin 965 öğrenci için 14 milyon 505 bin TL ödendi. 2019'da bu yardım 58 bin 425 öğrenci için 11 milyon 450 bin lira olmuştu.