Yoksulluk sınırı 11 bin 863 liraya yükseldi

Gıda fiyatlarında yaşanan kontrol edilemeyen artışlar dört kişilik bir artışın açlık sınırını mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artırarak 3 bin 472 liraya kadar çıkardı. Gıda dışı gereksinimler için yapılması gereken harcama ise 8 bin 391 liraya yükselirken yoksulluk sınırı da 11 bin 863 lira oldu. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk duygusu çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Mayıs 2021 sonuçları açıklandı.

Açlık sınırı Mayıs'ta bir önceki aya göre 58 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 125 lira ve yoksulluk sınırı da 105 lira arttı. Bu yılın ilk beş aylık döneminde ise açlık sınırı 326 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 350 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da Ocak-Mayıs döneminde toplam 676 liralık artışla 11 bin 863 lira oldu.

AÇLIK SINIRI 3 BİN 472 LİRA

Gıda fiyatlarında yaşanan artışlar, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete bir ay süreyle ödenmesi gereken parayı Mayısta 3 bin 472 liraya çıkardı. Açlık sınırında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artış oldu. Bir önceki ay 3 bin 414 lira ola dört kişilik bir ailenin açlık sınırının mayısta bu düzeye yükselmesinde, et ve meyve fiyatlarındaki artışlar etkili oldu.

Ankara'da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre sağlıklı beslenebilmek için et-balık – yumurta için Mayıs'ta harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 50 lira, geçen yıl aralık ayındaki düzeyine göre 83 lira ve son bir yılda ise 123 lira artarak 1.006liraya yükseldi. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre değişmezken, geçen yılın aynı ayına göre ise 9 liralık artışla 85 lira oldu.

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama mayısta bir önceki aya göre 8 lira azalırken, ilk beş aylık dönemde 155 lira ve geçen yılın Mayıs ayına göre ise 153 lira artarak 819 lira oldu. Meyve harcaması için ayrılması gereken para Mayıs'ta 50 lira, bu yılın ilk dört aylık döneminde 109 lira arttı, son bir yılda ise 34 lira azalarak391 lira olurken, dört kişinin yapması gereken sebze harcamasının parasal tutarı da Mayıs'ta 44 lira ucuzlayarak 285 liraya geriledi. Sebze harcamalarında yılın ilk beş aylık dönemde 68 liralık azalış son bir yıllık dönemde de 72 liralık artış oldu.

Yapılan hesaplamalara göremayısta6 lira artarak 450 liraya yükselen bir ailenin ekmek, un ve makarna için bir ayda yapması gereken harcamada son bir yıllık dönemde ise63 liralık artış yaşandı. Pirinç ve bulgur harcamaları mayısta değişmezken son bir yılda 15 lira artarak 88 lira oldu. Sıvı yağ ve margarin için yapılması gereken harcama Mayıs'ta 4 lira, son bir yılda ise 24 lira artarak 79 liraya çıktı. Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da mayısta değişmeyerek 214 lirada kaldı. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama da değişmedi ve 55 lirada kaldı.

Mayıs'ta açlık sınırı yetişkin bir erkek için 998lira, yetişkin bir kadın için798lira, çocuk için 599 lira ve genç için de 1.078 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da Mayıs'ta 8 bin 391 liraya çıktı.

Mayıs'ta giyim ve ayakkabı harcamaları 661 liraya çıktı. Barınma (kira dahil) harcamaları bin 757 liraya yükseldi. Ev eşyası harcamaları 973 liraya inerken, sağlık harcamaları 395lira oldu. Ulaştırma harcamaları bin 738liraya çıkarken, haberleşme harcamaları 511lira, eğlence ve kültür harcamaları 339 lira oldu. Eğitim harcamaları 262 liraya çıkarken, otel harcamaları687lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 531lira olarak hesaplandı. Alkollü içki ve sigara harcamaları ise 538 lira oldu.

Gıda dışı harcamalarda bu yılın ilk beş aylık döneminde 350 lira son bir yılda ise 1.120 liralık artış yaşandı.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise Mayıs'ta11 bin 863 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk beş aylık döneminde 676 liralık artış yaşandı. Yıllık artış ise 1.605 lira oldu.