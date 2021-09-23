Yoksulluk sınırı bir yılda 1837 TL birden arttı

Kamu-Ar verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı eylülde bir önceki aya göre 39 lira artarak 3 bin 628 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı ise 12 bin 469 liraya kadar yükseldi. Son bir yılda açlık sınırında 679 liralık, yoksulluk sınırında ise 1.837 liralık artış yaşandı.

İsmail AKIN

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Başta gıda, enerji, ulaştırma ve barınma gibi harcama kalemlerine yapılan zamlar nedeniyle bir türlü kontrol edilemeyen enflasyon, dar ve sabit gelirli vatandaşların açlık ve yoksulluk riskini giderek artırıyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 3 bin 628 liraya çıktığı eylül ayında, gıda dışı gereksinimler için yapılması gereken harcamanın 8 bin 841 lira olduğunu, yoksulluk sınırının ise 12 bin 469 liraya yükseldiğini duyurdu.

MUTFAKTAKİ YANGIN 9 AYDA 482 TL BÜYÜDÜ

Buna göre, açlık sınırı eylülde bir önceki aya göre 39 TL artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 33 lira ve yoksulluk sınırı da 72 lira arttı.

Ocak-eylül döneminde ise açlık sınırı 482 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 800 lira arttı. Gıda dışı harcamalarda son bir yılda ise 1.158 liralık artış yaşandı.

Yoksulluk sınırı da yılın ilk dokuz aylık döneminde toplam 1.282 liralık artışla 12 bin 469 lira oldu. Yoksulluk sınırındaki son bir yıllık artış ise 1.837 TL’yi buldu.

EN ÇOK ET, BALIK VE YUMURTA

Ankara'da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre, et-balık-yumurta için eylülde harcanması gereken tutar, bir önceki aya göre 3 lira artarken, son bir yılda ise 144 lira artarak 1.041 liraya çıktı.

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama ise, yılın ilk dokuz aylık döneminde 213 lira ve geçen yılın eylül ayına göre ise 198 lira artarak 877 liraya yükseldi.

Meyve için harcanması gereken para eylülde 2 lira daha artarak 364 lira olurken son dokuz ayda 82 liralık, son bir yılda 90 liralık artış yaşandı.

Eylülde 510 liraya yükselen ekmek, un ve makarna için yapılması gereken harcama son bir ayda 40 lira, son bir yıllık dönemde ise 116 lira arttı.

Diğer yandan, gıda dışı harcamalarda ise durum şöyle: Eylülde barınma (kira dahil) harcamalar 1.900 liraya yükseldi. Ev eşyası harcamaları 1.038 lira, sağlık harcamaları 402 lira oldu.

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