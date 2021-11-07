Yolsuzluk yapanların hepsini görevden aldım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK’da milyarlık ilaç ve tıbbi cihaz yolsuzluğuna adı karışan başkan ve çok sayıda bürokratı görevden aldığını, bakan yakınlarını korumadığını bildirdi.

Erdoğan SÜZER

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SÖZCÜ'nün “SGK'da milyarlık ilaç ve tıbbi cihaz operasyonu” başlığıyla kamuoyuna duyurduğu yolsuzluk hakkında ilk kez konuştu. Soruşturmayı göreve gelir gelmez kendisinin başlattığını ve bu kapsamda SGK Başkan vekili ile çok sayıda bürokratı görevden aldığını açıklayan Bilgin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir akrabasının yolsuzluk soruşturmasına alınan şirketin ortağı olduğu iddialarına, “Hiçbir siyasetçi beni arayıp, ‘Şunum olur, bunum olur' demedi” dedi. Bilgin'in görevden aldığı bürokratlar arasında Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem'in yeğeni de bulunuyor. Bilgin, açıklamalarının hemen ardından SGK Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz ile SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Apaydın'ı da dün görevden aldı.

Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda SGK'da başkan ve daire başkanlarının niçin görevden alındıkları sorusuna “Bu başkanları, bürokratları değiştirmemiz bu mücadelede daha etkin bir ekip kurma arayışından dolayıdır. Elimize ulaşan bilgilerden, soruşturmalardan kaynaklanmaktadır” dedi. Sosyal sigortalar sisteminde yerin altında çalışan maden işçisinin, direğin tepesindeki elektrik işçisinin ödenmiş primleri olduğunu ifade eden Bilgin, “Onların emeğinden kimseye beş kuruş çaldırmayız” diye konuştu.

KİMİN YAKINI DİYE BAKMAM

Bilgin, yolsuzluk iddialarına adı karışan şirketin ortakları arasında İçişleri Bakanı'nın akrabasının olduğu iddialarına ise, “Biz kimin yakını olduğuna bakmayız. Bu yolsuzluğu ben ortaya çıkarttım. Ben görevlileri görevden alırken, bu işlemleri durdururken hiçbir siyasetçi de hiç kimse de beni aramamıştır” yanıtını verdi.

“Soruşturmaları ben başlattım” demişti, o da görevinden alındı

İlk soruşturmada SGK Başkan Vekilliği görevinden alınarak bakanlık müşavirliğine atanan SGK Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz ile önce vekaleten sonra da asaleten uzun yıllar SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı koltuğunda oturan Mustafa Apaydın dün Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla görevlerinden alındı. Yılmaz, Sözcü'ye “Benim görevden alınmamın soruşturmayla ilgisi yok. Aksine o soruşturmaları ben başlattım” demişti.