Hazine ve Maliye Bakanlığı: Enflasyona destek için 102,6 milyar TL’den vazgeçildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın eylül ayı Kamu Maliyesi raporunda, enflasyona destek için 102,6 milyar TL'lik vergi gelirinden vazgeçildiği, eşel mobil sistemi sayesinde bu yıl enflasyonun 2.48 puan aşağıda tutulduğu belirtildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021’in ikinci çeyreğine ait Kamu Maliyesi Raporu’nu açıkladı.

Bakanlığın reform programı kapsamında 3 ayda bir açıklamaya başladığı ve Eylül ayına ait Kamu Maliyesi raporunda enflasyona destek için 102.6 milyar TL’lik vergi gelirinden vazgeçildiği, eşel mobil sistemi sayesinde bu yıl enflasyonun 2.48 puan aşağıda tutulduğu belirtildi.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 9

Öncü göstergelerin ekonomide büyüme eğiliminin üçüncü çeyrekte de sürdüğüne işaret ettiği belirtilen raporda 2021 yılı reel GSYH büyümesinin yüzde 9 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi. Raporda yıl sonu cari işlemler açığının GSYH’ye oranının yüzde 2.6 olacağı öngörüldü. Ayrıca cari açıktaki düşüşün dış finansman ihtiyacına ilişkin baskıları hafifletmesinin beklendiği ifade edildi.

102,6 MİLYAR GELİRDEN VAZGEÇİLDİ

Bakanlık tarafından hazırlanan raporda, “Yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarının yanı sıra salgın kaynaklı etkileri azaltmak amacıyla belirli hizmet sektörlerine yönelik uygulanan KDV indirimleri enflasyonu azaltıcı rol oynadı” ifadelerine yer verildi. Yapılan indirim ve fiyat ayarlamaları sonucunda 102.6 milyar TL’lik kamu gelirinden vazgeçildiği ifade edildi.

Ayrıca eşel-mobil sistemi uygulaması sonucunda sadece 2021 yılı için 46 milyar TL’lik KDV ve ÖTV gelirinden feragat edildiği ifade edildi. Eşel-mobil sisteminin Ocak-Ağustos döneminde enflasyona etkisinin toplamda 2,48 puan olarak hesaplandığı bildirildi.

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Bütçe gelirlerinin, öngörülen tutarın yüzde 15,9 üzerinde 1 trilyon 276.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu. Bu kapsamda, bütçe kanununa göre yaklaşık 175,1 milyar TL ilave gelir öngörüldü.

2021 yıl sonu harcamalarının ise kanunda yer alan tutarın yüzde 11.9 üzerinde 1 trilyon 506,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü. Başlangıç bütçesine kıyasla bu 160.1 milyar TL ilave harcama yapılması planlandı.

Böylece 245 milyar TL öngörülen bütçe açığının bu yıl 230 milyar TL olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

BORÇLANMA

Rapora göre, ağustos sonu itibarı ile yaklaşık 9,6 milyar dolar karşılığı yurt içi döviz cinsi anapara ödemesi, buna karşılık 6 milyar dolar karşılığı borçlanma yapıldı. Yıl sonu itibarı ile ise toplamda yaklaşık 11,1 milyar dolar anapara ödemesine karşılık 6 milyar dolar yurt içi döviz cinsi borçlanma yapılması planlandı. (REUTERS)

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