Yunanistan’dan Türkiye kararı! Kuşadası ve İstanbul limanlarına yasak kalktı

Covid-19 önlemleri çerçevesinde Türk limanlarına uğrayacak kruvaziyer gemilerine, kendi limanlarını kapatan Yunanistan, Kuşadası ve İstanbul limanlarına yasağı kaldırdı.

Latif SANSÜR

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Türk kruvaziyer sektörü, ABD'nin Miami kentinde 27-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en önemli kruvaziyer sektörü buluşması Seatrade Cruise Global’den sevindirici haberlerle döndü.

Salgın nedeniyle tüm Türk limanlarını yasaklı liman olarak ilan eden ve bu limanlara uğrayan gemilere 15 gün karantina şartı getiren Yunanistan, Kuşadası ve İstanbul limanlarını “sınırlı” olmak koşuluyla yasak kapsamı dışına çıkardı.

“LOBİ FAALİYETLERİ SONUÇ VERDİ”

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, fuardan oldukça güzel haberlerle döndüklerini belirtti. Güngör, şu ifadeleri kullandı;

*Fuar sırasında tarafımıza ulaşan en flaş haber şüphesiz Yunanistan'dan geldi. Salgın süresince kruvaziyer gemi trafiği açısından deniz hudut kapılarını ülkemize kapalı tutan Yunanistan, 1 Ekim tarihinden itibaren Kuşadası ve İstanbul limanları ile sınırlı olmak üzere deniz hudut kapılarını açmış oldu.

*Yunanistan'ın pandemi sonrası aldığı karar nedeniyle 2021 için planlanmış yüzlerce gemi seferi gerçekleşemedi. Hudut kapılarının yeniden açılması için başta Medcruise – Akdeniz kruvaziyer limanları Birliği, Kuşadası ve İstanbul limanları yöneticileri olmak üzere, CLIA Europe ve çok sayıda kruvaziyer gemi firmasının destekleri ile aylarca süren çok yoğun bir lobi faaliyeti yürüttük.

*Çabalarımızın bu şekilde sonuç vermesinden dolayı çok mutluyuz. İki limanımızla başlayan bu surecin en kısa zamanda ülkemizin kruvaziyer gemi ağırlayan diğer limanlarını da kapsamasını bekliyoruz.

“BÜYÜK GEMİ FİRMALARI DA GELECEK”

Fuarın önceki yıllara göre daha sakin geçtiğini, bu durumun Türkiye açısından avantaja dönüştüğünü söyleyen Güngör, Türk limanlarının etkin bir şekilde temsil edildiğini belirtti. Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Fuarda en önemli kruvaziyer gemi firmaları ile son derece kritik ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

*Genel olarak bakıldığında, 2022 yılı Türkiye'nin kruvaziyer gemi firmaları tarafından büyük bir hevesle seyir güzergâhlarına yeniden dahil edildiği ve özellikle belli limanlar acısından güçlü bir toparlanmanın olacağı bir yıl olacak.

*Hatta ülkemizin öncü limanı Kuşadası'nda rekor seviyesinde bir büyüme olmasını bekliyoruz. İstanbul Galataport da önemli ölçüde bir toparlanmaya sahne olacak.

*2023 ise küresel çapta krizin tüm etkilerinin silindiği ve sektörün güçlü büyümesine kaldığı yerden devam ettiği bir yıl olacak.

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