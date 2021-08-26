Zafer Havalimanı satılık listesine kondu

Yap işlet devret modeliyle yapılan ve garanti edilen yolcu sayısının yüzde 1'ine bile ulaşamayarak dünyada adından söz ettiren Zafer Havalimanı'nın müteahhidi ve işletmecisi İC İçtaş, satış için teklifleri beklediklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı'nda işler yolunda gitmiyor.

Bloomberg'e konuşan işletmeci şirket İC İçtaş yetkilisi Abdullah Keleş, Zafer Havalimanı'nı satmak için teklifleri beklediklerini söyledi.

Keleş, “Yatırım maliyetimizi ödeyen ve borcu üstlenen kim olursa ona havalimanını devretmeye hazırız” dedi.

Şu ana kadar havalimanından bir kuruş kazanmadıklarını öne süren Keleş, devlet garantilerine rağmen her yıl havalimanına sermaye aktarmak zorunda kaldıklarını söyledi.

HATA PAYI YÜZDE 99

50 milyon euroluk yatırım maliyeti olan şirkete devlet, 2012-2020 döneminde toplamda 45,9 milyon euroluk garanti ödemesi yapmıştı.

Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak’ın toplam nüfusu 1 milyon 678 bin kişi iken, havalimanına 2020 yılı için verilen yolcu garantisi 1 milyon 280 bindi. 2020'de havalimanını kullanan sayısı 7429'da kalmış ve hata payı yüzde 99 ile inanması güç bir seviyeye ulaşmıştı.

Pandemi öncesinde de 2019 yılında havalimanının yolcu sayısı, garanti edilen yolcu sayısının sadece yüzde 6'sına ulaşabilmişti.

İlginizi Çekebilir Zafer Havalimanı'nda 7 aylık zarar 4 milyon euro