Zam cebe girmeden 70 yumurta gitti

Asgari ücrete yapılan 500 liralık zam daha cebe girmeden enflasyon karşısında eridi. Başta temel gıda ürünleri olmak üzere sadece bir ay içinde iğneden ipliğe gelen zamlar yüzünden 500 liralık zamla alınabilecek makarna miktarı 6.7 kilogram, pirinç 2.3 kilogram, bulgur 4.4 kilogram birden azaldı. Asgari ücretli daha cebine bile girmeyen 500 lirayla 6 kilogram daha az un almak zorunda kalacak. Aylık bebek bezi ve mama parasını dahi karşılamayan 500 lira, yeni zamlanan kira, elektrik ve doğalgaz faturalarına da yetmeyecek.

CEBE GİRMEDEN UÇTU

Hükümet geçen ay işverenle anlaşıp asgari ücrete 500 lira zam yaptı. Zamlı 2 bin 825 liralık yeni maaşlar 1 Şubat 2021'den itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkitye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) resmi verileri üzerinden bazı temel gıda ve ihtiyaç mallarına son bir ayda gelen zamlarla bu zamlar karşısında 500 liralık zammın alım gücündeki erimeyi ortaya koyan bir araştırma yaptı. Araştırma sonuçları 500 liralık zammın daha cebe girmeden adeta buhar olduğunu ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre, 500 lirayla kasım ayında yaklaşık 42 kilogram pirinç alınabilirken, asgari ücret zammının açıklandığı aralık ayında 500 liranın alım gücü 39.5 kilogram pirince düştü. Yani asgari ücretli daha zammı almadan 2.3 kilogram pirinç kaybetti. Aynı şekilde kasımda 91 kilogram bulgur alınabilen 500 lira, zammın açıklandığı aralık ayında 86.6 kilogram bulgur almaya ancak yetti, asgari ücretli 4.4 kilogram bulgurdan oldu. 500 lirayla bir ay öne 93 kilogram makarna, 214 kilogram kuru soğan, 103 kilogram un, 19 kilogram zeytin, 602 adet yumurta alınabilirken aralık ayında 86 kilo makarna, 205 kilo kuru soğan, 97 kilogram un, 18.6 kilogram zeytin 532 adet yumurta alınabilir hale düştü.

MAMAYI KARŞILAMIYOR

Ağbaba, aralık ayında çocuk mamasına yüzde 2.14, çocuk bezine yüzde 2.5 zam geldiğine işaret ederken, “Yeni doğan bir bebeğin günde ortalama 10 adet bez kullandığını varsaydığımızda asgari ücretlinin bebeği için günlük harcaması gereken bez tutarı 8 TL, aylık ise 240 TL'ye çıkmaktadır. Bir bebeğin aylık ortalama mama parası ise 572 TL'yi buluyor. Bu durumda asgari ücretli yeni doğan bir bebeği için aylık yapması gereken bez ve mama masrafı en az 812 TL'ye ulaşıyor ki, yapılan 500 TL zam asgari ücretlinin çocuğunun bez ve mama parasını bile karşılamıyor” dedi.

VATANDAŞ BOĞAZINDAN MI KESSİN?

Aralık ayında ev kiralarına yapılacak zammın yüzde 12.28 olarak açıklandığını belirten CHP'li Veli Ağbaba, bu zamla örneğin bin lira kira ödeyen bir asgari ücretlinin ocak ayından itibaren kira giderinin 123 lira artacağını söyledi. Ağbaba, kışın ortasında elektriğe yapılan yüzde 6.2'lik zamla örneğin 163.4 lira olan elektrik faturasının da 173.5 liraya çıkacağını belirtti. Ağbaba, “Asgari ücretli aldığı 500 lirayı, zamlanan kirasına mı, elektrik faturasına mı, bulguruna mı, yumurtasına mı, doğalgazına mı yetirsin? Asgari ücretli bu parayla geçinebilmek için, boğazından mı kessin, karanlıkta mı otursun, ayakkabısız mı dolaşsın” diye sordu.