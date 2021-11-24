Zam kararının ardından benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

TL'deki tarihi düşüşün ardından akaryakıta da tarihi zam geldi. Vatandaşlar, zamlar pompaya yansımadan önce benzin istasyonlarında kuyruklar oluşturmaya başladı.

Sözcü İstanbul

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, otogaza 65 kuruş zam kararı alındığını açıkladı. Zamlar bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

5 gün arayla gelmesi beklenen zamlar pompaya yansımadan önce İstanbul'da istasyonlarda hareketlilik ve yoğunluk yaşandı. Yoğunluk ilerleyen saatlerde kuyruğa dönüştü.

SÖZCÜ, o istasyonlardan birinde; Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde yaşanan kuyruğu görüntüledi.

Dolar/TL kurundaki yükselişin ardından 19 Kasım’da da benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş, LPG’ye ise 45 kuruş daha zam yapılmış, Türkiye genelinde bazı istasyonlarda kuyruklar oluşmuştu.

BENZİN, MOTORİN VE OTOGAZ FİYATLARI

Bugünkü zamla birlikte Ankara'da benzinin litre fiyatı 8,72 TL'den 9,73 TL'ye, İstanbul'da benzinin litre fiyatı 9,68 TL'ye, İzmir'de benzinin litre fiyatı 9,75 TL'ye çıkacak. Otogaza yapılan zammın ardındansa litre fiyatı İstanbul’da 7,54 TL’den 8,19 TL’ye, Ankara’da 7,64 TL'den 8,29 TL’ye, İzmir’de 7,66 TL'den 8,31 TL’ye yükselecek.

Motorininse litresi ise Ankara’da 9,82 TL’ye, İstanbul’da 9,76 TL’ye, İzmir’de 9,84 TL’ye yükselecek.

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