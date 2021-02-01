Zam şampiyonları Meclis kürsüsünde

Gıda fiyatlarına gelen zamlar vatandaşın belini büktü. Geçen yıl zam şampiyonları ise yumurta, ayçiçeği yağı ve beyaz peynir oldu. CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın, zam şampiyonlarını Meclis kürsüsüne çıkardı. Aydın, “İlk sırada yüzde 82 zam gören yumurta var. Ayçiçeği yağı ise ikinci ve yüzde 52 zamlandı. Üçüncü sırada beyaz peynir var ve yüzde 40 zamlandı” dedi.

ESNAF KEPENK İNDİRDİ

TBMM kürsüsüne yumurta, ayçiçeği yağı, peynir ve makarna ile çıkan Aydın şunları söyledi: “Meclis çalışmalarına ara verildiği dönemde, esnafın, işçinin, emeklinin halini sorduk. Durum gerçekten çok kötü, esnaf kan ağlıyor. Sadece Bursa'da 3 bin 993 esnaf terkin yaptı, sicil kaydını kapattı. Yani bir daha açmamak üzere faaliyetine son verdi. 25 bine yakın esnafın pandemiden dolayı dükkanları kapalı.”

OECD'DE BİRİNCİYİZ

Türkiye'nin son bir yılda OECD ülkeleri arasında gıdaya yapılan zamlarda ilk sıraya yerleştiğini dile getiren Aydın, “Zamların vatandaşa yansıması da çok yıkıcı oldu. Üç tane zam şampiyonu var. Yumurta yüzde 82 zam almış. Vatandaş 30'lu yumurtayı bir yıl önce 12 liraya alıyordu. Bugün 12 liraya 30 değil ancak 11 yumurta alabiliyor. İkinci sırada ayçiçeği yağı var. Altın renginde olduğu için 5 litreliklerini artık erkekler kız istemeye giderken götürüyor. Yüzde 52 zam geldi. Üçüncü sıradaki peynire de yüzde 40 zam geldi. Makarna, fakirin temel gıdasıydı. Bir yıl önce markette bir paket makarna 1 lira 20 kuruştu. Bugün ise 3 lira 60 kuruş oldu. 4 kişilik bir aile sadece makarna yese, bütçesinin üçte biri gidiyor” diye konuştu.

“Beceremiyorsanız çekilin” CHP'li Erkan Aydın, KESK, TOBB, MÜSİAD, TÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının gıda fiyatlarındaki artışa işaret ederek zamların hayatın devamlılığını engeller hale geldiğine dikkat çektiğini belirtti. Aydın, “Üreticide bir lira olan ürün, markette 5 lira… Aradaki fahiş farkı kim alıyor? 19 yıllık bir iktidar var. Beceremiyorsanız çekilin, biz gelelim halledelim. Vatandaş avucuna ‘iş aş' yazarak intihar ediyor. Çocuğuna pantolon alamadığı için bir baba kendini astı. Elektrik parasını, doğalgazı ödeyemediği için anne kurutma makinesiyle çocuğunun odasını ısıtıp diğer odada yaşamına son verdi. Ama ‘Kapanan dükkan mükkan yok' diyorlar” ifadelerini kullandı.

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