Zam sonrası bir kota da akaryakıta! Uzun kuyruklar oluştu

TL'deki tarihi düşüşün ardından akaryakıta da tarihi zam geldi. Vatandaşlar, zamlar pompaya yansımadan önce benzin istasyonlarında kuyruklar oluşturmaya başladı. Birçok ilde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Bazı istasyonlarda ise 150 TL'lik satış kotası uygulanmaya başladı. Petrol istasyonu görevlileri konuyla ilgili olarak SÖZCÜ’nün sorusunu yanıtlamaktan kaçınarak, “Talimat böyle” demekle yetindi.

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İsmail AKDUMAN Ahmet KAYA Halil ATAŞ Kemal ATLAN

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, otogaza 65 kuruş zam kararı alındığını açıkladı. Zamlar bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

5 gün arayla gelmesi beklenen zamlar pompaya yansımadan önce İstanbul’da istasyonlarda hareketlilik ve yoğunluk yaşandı. Yoğunluk ilerleyen saatlerde kuyruğa dönüştü.

SÖZCÜ, o istasyonlardan birinde; Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde yaşanan kuyruğu görüntüledi.

SAMSUN’DA BENZİNLİKLERDE ARAÇ YOĞUNLUĞU

Vatandaşlar zam pompaya yansımadan önce benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Samsun'un İlkadım ilçesinde, Bursa Merkez ve Mudanya Güzelyalı ilçesinde benzinliklerin önünde yoğunluk yaşandı.

GAZİANTEP’TE 150 LİRALIK KOTA

Gaziantep KÜSGET Kavşağı'nda hizmet veren bir benzin istasyonundan yakıt almak isteyen yurttaşlara da en fazla 150 TL'lik yakıt verildiği ileri sürüldü.

Bu uygulamaya tepki gösteren çok sayıda vatandaş Gaziantep Valisi Davut Gül ve Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım'ı da sosyal medyadan etiketleyerek, “Gelen tüm müşterilere aynı uygulama yapılıyor. Benzin karaborsa mı oluyor?” sorusunu yöneltti.

Vatandaşın paylaştığı petrol istasyonundaki ekran görüntüsünde ise, yakıt alan 10 müşteriden 5'inin 150 TL'lik yakıt aldığı görüldü. Söz konusu petrol istasyonu görevlileri ise iddiayla ilgili olarak SÖZCÜ'nün sorusunu yanıtlamaktan kaçınarak, “Talimat böyle” demekle yetindi.

“ZAMLA YATIP ZAMLA KALKIYORUZ”

İstanbul, Samsun ve Gaziantep'in ardından Eskişehir Tepebaşı’nda da yoğunluk oluştu.

Sırada bekleyen araçların şoförlerinden İlker Şurabatır, SÖZCÜ muhabirine yaptığı açıklamada, zamlara tepki göstererek, “Zamla yatıp zamla kalkıyoruz. Zaten arabama benzin alacaktım. Bu gece yarısından sonra zammın geleceğinden haberim yoktu. Depomda boş olduğu için akaryakıt istasyonuna geldim ve uzun kuyrukla karşılaştım. Ne kadar depomuzu doldursak yine de aldığımız akaryakıt bitecek. Depoyu doldurarak yaklaşık 40 lira gibi karım oldu. Ancak yetkililerin bu zamlara bir son vermesi lazım.” ifadelerini kullandı.

ŞEKER, YAĞ, KAHVEYE DE KOTA GELMİŞTİ

Daha önce arz sıkıntısı yaşandığı nedeniyle marketlerde şeker, yağ ve kahveye de kota gelmişti.

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