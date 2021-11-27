Zam sonrası yağmur altında ucuz ekmek kuyruğu

Ankara'da ekmeğe 50 kuruş zam yapılmasından sonra vatandaşlar ucuz ekmek satılan Halk Ekmek büfelerine akın etti. Ankara'nın birçok noktasındaki ekmek büfelerinde vatandaşın yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. İstanbul'da da bugün benzer görüntüler vardı.

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Hayat pahalılığı ve gıda ürünlerine yapılan zamlarla mücadele eden vatandaş, çareyi ucuz ekmeğin satıldığı ekmek büfelerinde arıyor.

Ankara'nın birçok noktasında Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekmek büfelerinin önünde yağmura rağmen vatandaşların kuyruk oluşturduğu görüldü.

YAĞMUR ALTINDA EKMEK KUYRUĞU

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ankara'nın Sincan ilçesinden ekmek kuyruğu görüntüsü paylaşarak şunları söyledi:

“Az önce Gelecek Partisi‘nde birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızdan geldi video.

Ankara Sincan'da yağmur altında Halk Ekmek kuyruğu! Ülkenin dört bir yanında durum bu. 19 yıllık “hazırlıktan” sonra millete “yeni ekonomi modeli” diyerek bunu layık görüyorlar! Yazıklar olsun.”

“HER GÜN ZAM, BIKTIK”

SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na ulaştırılan görüntülerde ise Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşil Kuşak Caddesi üzerinde bulunan ekmek büfesi önünde uzun kuyruk oluştuğu görüldü.

Ekmek kuyruğuna tanık olan ve o anları görüntüleyen vatandaş, “Her gün zam zam zam… Lütfen biraz da halk olarak çektiğimiz çileler söylensin. Bizler bıktık. Un kara borsa oldu. 50kg un şuan 420 TL. Yağ 100 TL. En ucuz oto gaz 8 TL. Ev kiraları uçtu. Kıyma 70 TL. Ne olur hiçbir şeye yetişemiyoruz millet olarak” şeklinde sitem etti.

ANKARA’DA EKMEĞE ZAM

Ankara’da 1 lira 75 kuruştan satılan ekmeğin fiyatına dün 50 kuruş zam yapılmıştı.

İSTANBUL’DA UCUZ EKMEK KUYRUĞU

Ucuz ekmek kuyruğu görüntülerinden bir tanesi de İstanbul'un Esenyurt ilçesinden paylaşıldı. Esenyurt Cumhuriyet Caddesi'nde Halk Ekmek önünde yoğun kalabalık oluştuğu görüldü. Görüntüleri paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Ekmek ve vatan için sandık istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğini saray düzenine mahvettirmeyeceğiz” dedi.

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