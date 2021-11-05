Zamlar Türk halkını enerji tasarrufunda Avrupa şampiyonu yaptı

IPSOS, çevre için insanların ne yaptığını ortaya koyan bir araştırma yaptı. Araştırmada en çevreci, zam üstüne gelen zamla gazı ve elektriği korkarak kullanan Türk insanı çıktı. Araştırma “Bizimki çevrecilikten değil fakirlikten” dedirtti.

Özlem Ermiş BEYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Global araştırma şirketi IPSOS, ülkelerin halklarının hangi çevreci önlemleri hayata geçirdiğini ortaya koymak üzere bir araştırma yaptı. Tüm dünyadan 23 bin 55 kişi ile görüşülerek yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Avrupa'nın en çevrecisi, zam üzerine gelen zamlarla elektriği, gazı ve suyu korkarak kullanır hale gelen Türk insanı çıktı.

BİZİMKİ FAKİRLİKTEN

“Bizimki fakirlikten, çevrecilikten değil” dedirten araştırmaya göre Türkiye'de halkın yüzde 58'i evde son dönemde daha fazla enerji tasarrufu yapıyor.

Globalde evde son dönemde daha fazla enerji tasarrufu yaptığını söyleyenlerin oranı yüzde 43. Bu oran Almanya'da yüzde 34, Rusya'da yüzde 41, İtalya'da yüzde 38 seviyesinde. Araştırma, Türkiye'de halkın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in “Tasarruf yapın, evinizi daha az ısıtın, daha az ısıtırsanız daha az ödersiniz” aklına hiç de ihtiyacı olmadığını ortaya koyuyor.

Zamlar sonrası vatandaş kara kara kışı nasıl geçireceğini düşünüyor. Bir vatandaşın Twitter'da attığı şu mesaj durumun vahametini ortaya koyuyor: “2 yıldır doğalgaz ısınmasını açamıyoruz. Sabah çocuklar okula giderken azıcık elektrik sobası, gündüz battaniye altı, akşam azıcık elektrik sobası, üzerimize battaniye ve yatış. Bize bunu reva görenler utansın.”

TOPLU TAŞIMAYA TALİM

Türkiye vatandaşları su ve gıda tasarrufunda da dünyada ilk sıralarda. Evde son dönemde daha fazla su tasarrufu yapıyor musunuz sorusuna globalde yüzde 41 evet yanıtı verirken Türkiye'de bu oran çok daha yüksek: Yüzde 50. Daha fazla toplu taşıma aracı kullanma ya da yürüme tercihine dair soruda da Türk vatandaşı farkını ortaya koyuyor. Global ortalamada son dönemde toplu taşımayı daha fazla kullandığını söyleyenlerin oranı yüzde 28 iken Türkiye'de bu oran yüzde 37.

Halkın % 82'si “Bu kış yakıt alırken zorlanacağım” dedi

Metropoll araştırmasına göre halkın % 82'si bu kış ısınmak için yakıt alırken zorlanacağını düşünüyor. Bu kış doğalgaz- kömür alırken “çok zorlanacağını” düşünenlerin oranı % 57.4. Biraz zorlanacağını düşünenlerin oranı % 24.9. AKP seçmeninin % 33.3'ü “Zorlanmayacağım” derken, CHP seçmeninde bu oran % 8.9, İYİ Parti'de 9.7, MHP'de ise % 30.2 oldu. Derin Yoksulluk Ağı'ndan Hacer Foggo, araştırmaya dair, “Derin yoksulluk aynı zamanda bir ‘ısınabilme' sorunudur” yorumu yaptı.