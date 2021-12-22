Zamlara rağmen tarlanızı ekin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, aşırı zamlanan gübre, ilaç ve mazot fiyatlarına karşı somut destek bekleyen çiftçiye moral destek vermekle yetindi.

Erdoğan SÜZER

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Tohum Yetiştiricileri Alt Birliğinin (TYAB) gerçekleştirdiği toplantıda çiftçilere seslenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, en önemli girdi maliyetlerini oluşturan enerji, gübre ve ilaç fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, “Maliyetleriniz artıyor olabilir. Ama endişe etmeyin, gönlünüzü ferah tutun. Siz üretmeye devam edin. Siz ürettikçe biz alın terinizi asla düşürmeyeceğiz. Üretiminizin bedelini mutlaka karlı bir şekilde alıyor olacaksınız. Dünyada ürün fiyatları da artıyor. Biz hiçbir zaman üreticimizin alın terini boşa harcatmadık. Bundan sonra da harcatmayacağız. Ekonomide çalkantılar olabilir. Siz üretin, alın teriniz yerde kalmayacak” dedi.

Salondan ayrılırken bir çiftçinin, “Gübre fiyatları ne olacak Sayın Bakanım” diye seslenmesi üzerine Bakan Pakdemirli, “Aldırmayın, ekmeye devam” karşılığını verdi. Somut destek sözü alamadıklarından yakınan çiftçiler, “Gübreye, mazota destek verilecek mi? Onu duymak istiyorduk, ne yazık ki duyamadık” eleştirisinde bulundu.