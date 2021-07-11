Ziraat Bankası’ndan yandaş medyaya 171 milyonluk reklam

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, kamu bankalarının reklam harcamalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankası’nın 2020 yılındaki reklam harcamasına değinen Sertel, “Ziraat Bankası 2020 yılında 42 milyon 55 bin TL televizyonlara, 11 milyon 149 bin TL de gazete ve dergilere olmak üzere toplamda 53 milyon 204 bin liralık reklam vermiş. Ama bu bütçenin tamamı AKP iktidarına ve onun küçük ortağı MHP'ye yakın gazete ve televizyonlara ayrılmış. Bir kamu bankası olan Ziraat Bankası'nın bu devasa bütçesinden gerçek anlamda gazetecilik yapan gazete ve televizyonlar yararlandırılmamış” dedi.

ÜÇ YILDA 171.9 MİLYON TL HARCAMA

2018 yılında 65 milyon 337 bin, 2019 yılında 53 milyon 404 bin ve 2020 yılında 53 milyon 204 bin TL olmak üzere Ziraat Bankası'nın son üç yıllık reklam harcamasının 171 milyon 945 bin TL olduğunu açıklayan Atila Sertel, şunları söyledi:

*Ziraat Bankası'nı KİT komisyonunda denetlemiştik. Orada Ziraat Bankası'nın hangi medya kuruluşlarına hangi tutarda ilan ve reklam verdiğini sormuştuk. Buna göre; 2018'de 58 milyon 162 bin lirası televizyonlara, 7 milyon 174 bin lira da gazetelere olmak üzere toplamda 65 milyon 337 bin lira reklam verilmiş.

*2019'da 40 milyon303 bin lirası televizyonlara, 13 milyon 102 bin lira da gazetelere olmak üzere toplamda 53 milyon 404 bin lira reklam verilmiş. 2020'de ise 42 milyon 55 bin TL televizyonlara, 11 milyon 149 bin TL gazete ve dergilere olmak üzere 53 milyon 204 bin TL reklam verilmiş.

*Bu ilan ve reklamların hangi kurum ve kuruluşlara hangi kriterlere göre verildiğini de sormuştum. Medya kuruluşlarını açıklamamışlar ancak bütçenin tiraja ve izlenirliğe göre verildiğini söylemişler. Bu külliyen yalan. Ölçüleri ne tiraj ne de izlenirlik. Onların tek ölçüleri yukarıdan gelen talimatlar.

BİRİNCİ SIRADA MHP'NİN YAYIN ORGANLARI VAR

MHP'nin yayın organı niteliğinde olan Türkgün Gazetesi ve BengüTürk TV'nin kamu bankaları tarafından verilen reklamlarda birinci sırayı almasının dikkat çekici olduğunu ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şöyle devam etti:

*Kamu bankalarından neredeyse hiç izlenmeyen ama MHP'ye yakın olan BengüTürk en fazla reklamı alırken, yine MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi en fazla ilanı almış. Öte yandan çok izlenen Habertürk'e BengüTürk'ün 50'de 1'i oranında, NTV'ye BengüTürk'ün 15'de biri oranında reklam verildiğini görüyoruz.

*Fakat reyting rekorları kıran FOX TV, Halk TV, KRT, Tele 1, TV 5 gibi kanallar Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarından hiç reklam alamamış. Hani izlenirliğe göre reklam veriyordunuz? Çok izlenmesine rağmen hükümete haklı eleştiriler getiren bu televizyonlara bir kuruş reklam verilmemiş.

*Reklamları tamamen yandaş izlenmeyen televizyonlara, okunmayan gazetelere vermişler. BengüTürk'e 600 bin 19 saniye reklam verirken Habertürk'e siz nasıl 2 bin 260 saniye reklam veriyorsunuz?

*Yine iktidarın borazanlığını yapan Akit TV'ye 151 bin 578 saniye reklam verilmiş. Akit TV'ye verilen reklam da BengüTürk'e verilen reklamın dörtte biri oranında. Bu adaletsizliği AKP iktidarı yapıyor ve bu işten MHP kazançlı çıkıyor.

EMLAKBANK DA AYNI YOLDA

2019 yılında faaliyete geçen Emlakbank'ın da diğer kamu bankalarını takip ettiğini ve yandaş yayın organlarını desteklediğini dile getiren Atila Sertel, sözlerini şöyle sürdürdü;

*2019 yılında yeniden faaliyet göstermeye başlayan Emlakbank da tıpkı diğer kamu bankaları gibi reklam bütçesi kullanmış. 12 milyon 500 bin liralık reklam bütçesi olan Emlakbank'ın bu bütçesinden gazetecilik yapanlar yine yararlanamamış.

*Bu bütçenin tamamını Turkuvaz, Demirören, Doğuş, Acun Medya, TRT, Türkmedya, Mepa, Albayrak, Akit, İhlas ve 3N Medya gibi iktidara yakın kuruluşlara kullanmışlar. Ama çok izlenen FOX'a, Tele 1'e, Halk TV'ye, KRT'ye, TV 5'e, Birgün, Korkusuz, Evrensel, Karar, Cumhuriyet, Milli Gazete, Sözcü, Yeniçağ, Yeni Asya ve Yeni Asya gibi gazetelere de bütçe ayrılmamış.

*Kamu bankaları halkın bankasıdır. Yandaş medyaya peşkeş çekilmek için kurulmamışlardır. Yandaşlara dağıttıkları her kuruş halkın parasıdır. O nedenle Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Emlakbank'ı adaletli davranmaya davet ediyorum.

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