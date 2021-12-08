Zoom üzerinden 900 çalışanını kovan şirkette istifa dalgası

İnternet ortamında müşterilere ev kredisi bağlayan Better.com isimli şirketin patronu Vishal Garg'ın, 900’e yakın personelini Zoom üzerinden kovmasının ardından şirketin üç yöneticisi istifa etti.

Sozcu.com.tr

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Better.com isimli şirketin patronunun zoom üzerinden 3 dakikalık bir görüşmeyle 900 kişiyi aynı anda işten çıkarması, şirket içinde ciddi bir krize neden oldu.

Şirketin halkla ilişkiler ve pazarlama başkanları ve iletişim başkan yardımcısı, CEO Vishal Garg’ın aramasının ardından istifa etti.

Garg bu olaydan sonra özür dilemesine rağmen yönetici ekibinden üç kişinin istifasını engelleyemedi. Daily Beast’e konuşan bir kaynak, “Bu ilk istifa dalgası ve daha fazlası bekleniyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Better.com isimli şirketin patronu Vishal Garg, 1 Aralık’ta 900'e yakın personelini Zoom görüşmesine davet etti.

Çalışanlar görüşmeye katıldıktan sonra Garg, “Eğer bu görüşmedeyseniz, işten çıkarılacak olan şanssız grubun içindesiniz demektir” dedi. Zoom görüşmesi, daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.

Garg, ekibinin yüzde 15'ine denk gelen toplu işten çıkarmanın arkasındaki sebepleri de performans, üretkenlik ve piyasadaki değişim olduğunu açıkladı. Ancak Better.com'un yatırımcılarından 750 milyon dolarlık nakit aldığı ortaya çıktı.

PERFORMANS BAHANESİ

Aynı anda yüzlerce kişinin işten çıkarıldığı Zoom görüşmesinin ardından, Fortune dergisi, daha önce imzasız şekilde yayımlanan bir blog yazısının yazarının da Garg olduğunu doğruladı. Blog yazısında Garg, işten çıkarılan kadronun “üretken olmayarak ve günde iki saat çalışarak, sekiz saat çalışan iş arkadaşlarından ve müşterilerden çaldığını” savunuyor.

Forbes dergisinin geçen yıl ortaya çıkardığı, Garg'ın çalışanlarına gönderdiği bir e-mailin yayımlanmasının ardından da kendisinin yöneticilik tarzı, eleştirilerin odağı olmuştu.

E-mail'de Garg, çalışanlarına “Korkunç şekilde yavaşsınız, bir grup aptal yunussunuz, buna hemen bir son verin, beni utandırıyorsunuz” yazmıştı.

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