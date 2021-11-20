Zor durumdaki vatandaş ihtiyaç kredisine sarıldı

Türk Lirası'ndaki değer kaybı, artan hayat pahalılığı ve günden güne azalan alım gücü nedeniyle çıkmaza giren vatandaş çareyi borçlanmakta buldu. Bankalara borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise her geçen gün artıyor.

Sozcu.com.tr

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre vatandaşlardan bankalardan kullandığı tüketici kredilerinin miktarı yıl başından bu yana 60 milyar lira daha artarak Eylül sonu itibariyle 736 milyar 417 milyon liraya çıktı.

En büyük artış 51 milyar lira ile ihtiyaç kredisinde yaşanırken, konut kredisi 6, taşıt kredisi ise miktarı yılbaşından bu yana yaklaşık 3 milyar lira arttı.

Eylül 2021 itibariyle tüketici kredisi kullanımı ve bireysel kredi kartı harcamalarının toplam tutarı 925 milyar lira oldu. Bireysel kredi kartları ile 189 milyar lira harcanırken, kullanılan ihtiyaç kredilerinin toplamı 439 milyar lira oldu.

BORÇLU SAYISI 1 MİLYON KİŞİ ARTTI

283 milyar liralık konut kredisi ve 14 milyar lira taşıt kredisi kullanıldı. Bireysel krediler içerisinde ihtiyaç kredilerinin payı yüzde 47 oldu. Kredi kartlarıyla yapılan 189 milyar liralık harcamanın 76 milyar lirası taksite bağlandı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1 milyon kişi artarak 34,6 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 28,3 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Eylül ayında 210 bin kişi ilk defa kredi kartı, 103 bin kişi ise ilk defa tüketici kredisi kullandı.

2021 yılı Eylül ayı itibariyle itibarıyla İstanbul'da 312 milyar TL, Ankara'da 93 milyar

TL ve İzmir'de 65 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. İstanbul, yüzde 24 ile

son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu.

3.6 MİLYON KİŞİ BORCUNU ÖDEYEMEDİ

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan kişi sayısı 3 milyon 693 bin 71 kişi oldu.

BDDK verilerine göre ise Eylül 2021 sonu itibariyle takipteki bireysel kredi kartı alacakları 4 milyar 971 milyon lira seviyesinde.

Takipteki tüketici kredilerinin miktarı 14 milyar 110 milyon lira, takipteki ihtiyaç kredilerinin miktarı ise 13 milyar 213 milyon lira oldu.

Yılbaşından bu yana her iki kredi kaleminde takibe düşen toplam kredi miktarı yaklaşık 5 milyar lira arttı.

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