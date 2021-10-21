Haberler - Ekonomi

Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 43 bin TL'den 50 bin TL'ye, kaza başına da 86 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi.

Yayınlanma: 08:17 - 21 Ekim 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari teminat hadleri 2022 yılı başında geçerli olmak üzere artırıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 43 bin TL’den 50 bin TL’ye, kaza başına da 86 bin TL’den 100 bin TL’ye yükseltildi.

Bu tutarlar, 2023 yılı başından itibaren sırasıyla 54,000 TL ve 108,000 TL olarak uygulanacak.

SAĞLIK GİDERİNDE 430 BİN TL’DEN 500 BİN TL’YE

Yönetmelikle ayrıca, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere sağlık gideri ile sakatlanma ve ölüm teminatları kişi başına 430 bin TL’den 500 bin TL’ye, kaza başına 2.15 milyon TL’den 2.5 milyon TL’ye çıkarıldı.

2023 yılı başından itibaren bu tutarlar da sırasıyla 540 bin TL ve 2.7 milyon TL olarak uygulanacak. (REUTERS)

TSB: Trafik sigortasında belirsizlik ortadan kaldırılmalı İlginizi Çekebilir TSB: Trafik sigortasında belirsizlik ortadan kaldırılmalı
Ekonomi emeklilik kaza Ölüm Reuters Sağlık sigorta trafik trafik sigortası Türkiye