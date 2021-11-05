AKP’li belediye 8 bin metrekarelik ‘rezerv yapı’ alanını satacak

Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz’da yaklaşık 8 bin 741 metrekarelik “rezerv yapı” yani yeni konut alanında kalan parselini satışa çıkarıyor.

Özlem GÜVEMLİ

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Eyüpsultan Belediye Meclisi'nin kasım ayı oturumlarında, belediye ait Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 8 bin 741 metrekarelik parselin satış yolu değerlendirilmesi teklifi gündeme geldi.

Parsel, kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere belirlenen “Kemerburgaz rezerv yapı” yani yeni konut alanında kalıyor.

Satış kararı, AKP grubunun oyları CHP'nin muhalefeti ile geçti. Satış kararı tartışmaya neden oldu.

250 BİN METREKARE İÇİN SATIŞ KARARI

Oturumda söz alan Eyüpsultan Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ali Haydar İşkar, meclis gündemine 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından başlayan yeni yönetim döneminde bugüne dek 12 adet satış ve trampa teklifi geldiğini söyledi.

Bu satış kararlarının yaklaşık 250 bin metrekarelik alana denk geldiğine dikkat çeken İşkar, “Eyüpsultan tarihinin en yüksek metrekarelik satış yetkisi bu” dedi.

İşkar, parselin rezerv yapı alanında kalması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin alınıp alınmadığını da sordu.

İşkar “Belediyenin kullanamayacağı alanlar, küçük parseller için olumlu oy verdiğimiz de oldu. Ancak bu parsel 8 bin metrekare. Kemerburgaz bölgesinden belediyenin hizmet alanı kısıtlı ve kiralık binalarda hizmet sunuyoruz. Bölgede spor tesisi, park alanı, havuz ihtiyacı da var. Bu alanı belediyemiz halkın yararına kullansın” dedi.

“BELEDİYELER SATIŞ YAPAR”

İşkar'a yanıt veren AKP'li Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz de “Saklayacak bir şeyimiz yok. Geçen ay bütçe görüşmelerinde de belediye başkanımız ifade etti; belediye ihtiyaç duyduğu dönemlerde bazı parselleri geliştirir ve satar. Önemli olan nasıl yapıldığı. Ayrıca o parselin bitişiğinde İBB'ye ait 15 dönüm yerin satış talebi var, İBB hukuk komisyonuna geldi bekliyor. O zaman İBB o parseli satmasın; gitsin park, havuz yapsın. Belediyeler ihtiyaç duyduğunda satış yapar. Önemli olan gelecek kaynağın nereye kullanıldığı. Belediye başkanımız kaynakları en doğru şekilde kullanılıyor” dedi.

İşkar da “Bu kadar arsa satıldı, ne yaptık bunları? Hangi projede kullanıldı? Kötü yönetilen bir belediye var. Kaynaklar borçlar için kullanılıyor. Halkın ödediği vergilerle hizmetler yerine getiriliyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var burada. Meclisin vicdanına bırakıyorum” karşılığını verdi.