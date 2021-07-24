Emlak vergi değerleri fahiş arttı, vatandaş ne yapmalı?

Her dört yılda bir belirlenen Emlak Vergisi’ne temel oluşturacak arsa ve arazi metrekare birim değerleri ile ilgili olarak 2022 yılından itibaren geçerli olacak 2022-2023-2024 ve 2025 değerleri belirlendi ve 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle mahalle muhtarlıklarına asıldı.

Her ilçede mahalle, cadde ve sokaklar için ayrı ayrı belirlenen metrekare birim fiyatları ev sahiplerini şok etti.

30 Haziran 2021 itibariyle askıya çıkan değerlerde yüzde 100'den fazla artış yapıldığı görüldü.

2017 yılında belirlenen ve 2018-2019-2020-2021 emlak vergisine temel oluşturan değerlerde de yine böyle artışlar yapılmış ancak açılan ciddi sayıda vergi davası ve vatandaş isyanı sonrasında Emlak Vergisi Kanununa eklenen geçici madde ile sorun giderilmiş açılan davalar vergi mahkemeleri tarafından konusuz bırakılmıştı.

DAVA AÇMA SÜRESİ 7 EYLÜL'DE BİTİYOR

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, bu yıl ki emlak vergi artışlarına dava açacaklara yol gösterdi:

* 30 Haziran itibariyle askıya çıkmış olan bu değerlere karşı vergi mahkemelerinde dava açma süresi 30 gün olduğu için 30 Temmuz'a kadar dava açılması gerekiyor. Dava açma süresi 20 Temmuz'da adli tatilin başlaması nedeniyle kendiliğinden 1 Eylül'e ve yasa gereği adli tatilin son gününe denk gelen süreler için 1 hafta uzaması ile 7 Eylül'e uzamış oldu. Yani emlak vergi değerleri ile ilgili olarak son dava açma süresi 7 Eylül olacaktır.

* Emlak vergi değerlerini bu derecede astronomik arttırmış olan belediyeler hizmet karşılığını aynı oranda arttırmış mıdır? Emlak vergi değerini arttıran belediye yüzde 100 üzerinde artış yaptığı bölgeye aynı oranda bir hizmet artışı sağlamış mıdır? Bu çok önemli bir göstergedir. Emlak vergi değeri artışı hizmet artışının sağlanması ile de paralel bir değer olmak zorundadır.

* Bir siteye veya bir mahallede sadece bir bölgeye özel bir artış yapılmışsa bu artış oranının objektif koşulları anlatılabilmiş midir? Neden o siteye özel bir artış uygulaması yapılmıştır?

* Yapılan artış oranı belirlenirken; cadde veya sokağın oluşma tarzı, alt yapı ve ulaşım imkanları zenginleşip zenginleşmediği mevcut yapılaşma ve imar şartlarında bir değişiklik (emsal artışı vb gibi) cephesi olan yolların cephelerinde bir artış gibi emlak vergisi değerini arttıracak objektif değerler ortaya konulabilmiş midir?

DOĞRU VE HUKUKİ DEĞİL

* 2022 yılı için emlak vergisi değeri belirlenirken bölgede satış rakamları ve konut stoku olup olmadığı, bölgede ekonomik bir daralma olup olmadığı ve yaklaşık 1,5 yıldır hayatı etkileyen pandemi koşulları (mücbir sebep hali) gibi kriterler belirlenmiş midir?

* Yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik ve sosyal hayatı derinden etkileyen ve mücbir sebep olarak kabul edilen pandemi koşullarında tüm ülke insanının ekonomik koşulları zedelenmiş ticari hayat ciddi zarar görmüştür. Buna rağmen inşaat piyasasının daralması nedeniyle özellikle konut sektöründe oluşan arz ihtiyacı ve karşılanamaması ve bu nedenle ortaya çıkan spekülatif değer artışı dikkate alınarak mağduriyet yaratılması doğru ve hukuki olmayacaktır.

* Emlak Vergi değerlerinin fahiş olarak arttığı birçok bölgede dar ve orta gelirli vatandaşlarımız da yaşamaktadır. Bu değer artışları hem 4 yıl için hem de 4 yıl sonra belirlenecek taban değer burada belirlenecek değerler üzerinden olacağı için fahiş olarak kabul edilmelidir.

DAVA AÇMALARINI ÖNERİYORUZ

* İşte bu ve bunun gibi kriterlerin doğru ve objektif ortaya konulamadığı ortamlarda vatandaşlarımızdan derhal Vergi Mahkemelerine başvurarak dava açmalarını öneriyoruz.

* Vergi Mahkemeleri nezdinde kişi başına dava açma maliyetleri bilirkişi incelemesi yapılmaz ise 500-1000 TL civarında olmaktadır. Bu konuda dava açarken elinizde geçmişe dair emsal vergi mahkemesi kararı olması da mahkemenin karar vermesinde etkili olacaktır.

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