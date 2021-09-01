Açıklanmayan bir sebepten inşaat durdu… Maliyet 2 katına çıktı

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kültür Parkı yıkarak yaptığı Alo 153 Kent Yönetim Merkezi ihalesini iptal etti. Belediye, yaklaşık yüzde 20'si yapılan binayı yeniden ihaleye çıkardı. Ancak maliyeti de 3 milyon 700 bin lira arttı.

İsmail AKDUMAN

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1999 yılında ANAP’tan Belediye Başkanı olan daha sonra ise AKP’ye geçerek 16 yıl kenti yöneten şimdiki AKP Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, ilçelerden gelen araçların kullandığı ve Bafra garajı olarak bilinen, çeşitli depolama ve ticaret binaların bulunduğu alanı kamulaştırarak, eski ve çirkin yapıları yıkarak elde ettiği alanı yeşillendirip parka dönüştürdü.

Kenti merkezinde bulunan nadir yeşil alanlardan biri olan park, özellikle hafta sonları vatandaşların akınına uğrarken 31 Mart seçimlerinde koltuğa oturan AKP’li Mustafa Demir, önce Alo 153 Kent Yönetim Merkezi, ardından da ilçelerden gelen araçlar için otogar yapmak üzere parkı yıktı. Ağaçlar sökülürken, park içinde bulunan çocuk oyun alanı da iptal edildi.

SÖZLEŞME İPTAL EDİLDİ

Belediye Kent Yönetim Merkezi için geçen yıl Eylül ayında ihaleye çıktı.

Yaklaşık 5 milyon 300 bin lira maliyeti olan ihaleyi alan firma kasım ayında inşaata başladı.

Firma binanın yüzde 20’ini tamamlamasına rağmen açıklanmayan bir sebepten dolayı anlaşma iptal edildi.

Bir süre sonra da binanın geri kalan kısmının tamamlanabilmesi için bir kez daha ihale yapılacağını açıkladı.

Ancak binanın yüzde 20’sinin tamamlanmasına rağmen maliyeti 9 milyon liraya çıktı.

PARKA YAPILAN İKİ BİNA DA DAVALIK

Mimarlar Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İsak Memişoğlu, parka yapılan iki bina için dava açtıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi, ilk ihaleyi 5 milyon 300 bin liraya gerçekleştirmişti. İhaleyi alan firmada, orada yaklaşık yüzde 20 gibi bir iş yaptı. Ancak belediye anlaşmayı iptal etti ve şimdi 9 milyon lira maliyet ile yeni bir ihaleye çıkıyor. Kent Yönetim Merkezi ihalesi açık olarak değil de davet usulü 4 firmaya yapıldı. Burada belki de 4 milyon liraya tamamlanacak iş, 9 milyon liraya çıkmış oluyor. Süreci takip ediyoruz. Bu konuda açtığımız dava devam ediyor. İlçe minibüslerinin toplanacağı terminale de dava açtık. Vatandaşların spor yaptığı ve nefes aldığı böyle bir alana bunlar yapılamaz. Binaların ikisi de kıyı kenar çizgisinde bulunuyor” dedi.



MALİYETİ NEDEN ARTTI?

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türker de, AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Demir’in kent içinde ki yeşil alanı yok etmek büyük çaba harcadığını söyledi.

Türker, Kent Yönetim Merkezi ihalesine 4 firmanın davet edildiğine dikkat çekerek, “İlk ihaleyi alan firma binanın yüzde 20’sini tamamlamış. Geriye kalan kısmı için ikinci kez ihale yapılıyor ama maliyetin daha az olması gerekirken neredeyse 2 katına çıkıyor. 9 milyon lira üzerinden söz konusu 4 firmadan teklif alacak. Sayın Belediye Başkanının çağırdığı 4 firma kimin? Aradaki 3 milyon 700 bin liralık fazladan ödenecek fiyat farkı nereden kaynaklanıyor? Maliyet düşmesi gerekirken neden artıyor? Halkın parasını boşa harcayan başkandan bu millet mutlaka hesap soracaktır” diye konuştu.