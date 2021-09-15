İptal edilen Bahçeşehir Gölet Projesi ruhsatlarına yapılan itiraza ret

İstanbul’da 2015 yılından beri hukuk mücadelesi verilen Bahçeşehir Gölet bölgesindeki lokanta, kafeterya, mağaza ve ofis projesinin ruhsatları için mahkemenin aldığı iptal kararına Başakşehir Belediyesi’nin itirazı kesin olarak reddedildi. İstinaf mahkemesi, ruhsatları iptal eden mahkeme kararını yerinde buldu. Yıllardır tartışma konusu olan proje kaçak duruma düştü.

Özlem GÜVEMLİ

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Başakşehir Belediyesi'ne ait olan “gölet, spor, turizm ve rekreasyon” fonksiyonuna sahip Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde gölet bölgesindeki projeye karşı yıllardır süren davalarda yeni bir karar daha çıktı.

2015 yılından beri yeşil alanı betonlaştıran ticari projenin imar planları, ihale için belediye başkanına yetki verilmesi kararı, ihale ve ruhsatlara karşı açılan davalarda alınan iptal kararlarına karşın inşaatlar tamamlanmış ve işletmeler açılarak hizmete girmişti.

Proje faaliyete geçerken önceki dönem CHP'li İBB Meclis Üyesi Abdülhadi Akmugan'ın açtığı, Bahçeşehir Gölet Gönüllüsü Dr.Mehmet Gümüş ve avukatı Cenk Söbe'nin müdahil olduğu Bahçeşehir Gölet Parkı'nın ruhsatlarının iptali davasında, İstanbul 12. İdare Mahkemesi 27 Ekim 2020 tarihinde oybirliği ile ruhsatların iptaline karar vermişti.

BELEDİYE İSTİNAFA TAŞIDI

İptal kararına Başakşehir Belediyesi tarafından “ruhsatların düzenlendiği tarihte verilmiş bir yürütmenin durdurulması kararının bulunmadığı, bölge idare mahkemesinin kararına aykırı karar verildiği” iddiasıyla itiraz edildi. İstinaf başvurusu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4.İdare Dava Dairesi tarafından karara bağlandı.

ALAN PLANSIZ, KARARDA İSABETSİZLİK YOK

Kararda, halihazırda plansız durumda olan taşınmaz için verilmiş olan yapı ruhsatlarında hukuka uyarlık bulunmadığından, mahkemece ruhsatların iptali yönünde verilen kararda isabetsizlik görülmediği kaydedildi. İstanbul 12. İdare Mahkemesi'nin 27 Ekim tarihli kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine kesin olarak oybirliği ile 6 Eylül 2021'de karar verildi.

BELEDİYE MAHKEME KARARINI UYGULASIN

Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri adına son kararın ardından yapılan açıklamada, inşaatların kaçak olduğunun mahkeme kararı ile tespit edildiğine dikkat çekildi. İki kez imar planları ve inşaat ruhsatları iptal edilen Gölet Park ile ilgili olarak Başakşehir Belediyesi’nin bir an önce mahkeme kararlarına uyarak göleti eski haline getirmesi istendi.

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