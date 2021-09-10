İstanbul’da 13 bin hektarlık alanın imar planı tamamlandı

İBB, İstanbul’da 3 milyon nüfusu etkileyen, 13 bin hektarlık alanda imar planı çalışmalarını tamamladı. Son 2 yıldır devam eden çalışmayla, mülkiyet ve tapu sorunlarının çözülmesi amaçlandı.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki imar ve mülkiyet sorunlarını çözebilmek için “imar planlama” çalışması başlattı.

Son iki yıl içinde, İstanbul'un 21 ilçesinde 3 milyon nüfusu etkileyen alanda çalışmalar yürütüldü. Kadıköy ilçesinin 5 katı büyüklüğüne eş değer, toplam 13 bin hektarlık alandaki planlama çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 15 bin hektarlık alandaki çalışmalar ise devam ediyor. Böylece, İstanbul'un uzun yıllardır çözümsüz kalan mülkiyet ve tapu sorunları, tek tek çözülmeye başlandı.

İSTANBULLULAR DA SÖZ SAHİBİ

İBB tarafından yürütülen imar planı çalışmalarında, İstanbullular da söz sahibi olabiliyor. Adalar, Bakırköy, Avcılar -Yeşilkent, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer ve Beylikdüzü başta olmak üzere tüm ilçelerdeki çalışmalarda, vatandaşlar da sürece dahil ediliyor.

Planlama çalışmalarının yürütüldüğü ilçelerde anket, çalıştay, bilgilendirme, toplantıları ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenleniyor.