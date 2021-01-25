İşte 2020’de en çok iş alan 20 müteahhit

AKP iktidarında, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak sunulan inşaat sektöründe, 2020 yılında en çok iş yapan müteahhitler belli oldu. ENR listesi olarak bilinen ancak geçtiğimiz yıldan bu yana “csnturkiye.com” tarafından açıklanan listenin tepesinde yine bildik firmalar sıralandı.

2020 yılı içinde imzalanan sözleşmeler baz alınarak düzenlenen “TOP300” listesinin ilk sırasında 20 sözleşmeye 34 milyar 543 milyon liraya imza atan Kalyon İnşaat yer aldı. 24,7 milyarla Kolin ikinci, 21.6 milyar'la Cengiz üçüncü, 12.3 milyarla Makyol dördüncü, 12.2 milyarla Özgün Yapı beşinci oldu.

REC ULUSLARARASI 11 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Geçtiğimiz yıl 17'nci sırada yer alan REC Uluslararası, 11.7 milyar liralık sözleşme bedeliyle bu yılki listede 6'ncı sıraya yükseldi.

REC Uluslararası ile beraber, Özaltın, Yapı ve Yapı, Yapı Merkezi ve ASL ilk 20 sırada geçtiğimiz yıla göre konumunu yukarı taşıyan firmalar oldu.

YERLERİNİ KORUYAMAYANLAR

Taşyapı, İçtaş, Astur, YSE Yapı, Doğuş, İzbeton, Gülermak ve Şenbay geçtiğimiz yılki konumlarını koruyamadı ve listede daha aşağılara indi.

İlginizi Çekebilir İhale şampiyonlarının ismi vergi şampiyonları listesinde yok