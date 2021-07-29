Kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm

Bakan Kurum, Türkiye genelinde bu güne kadar 3 bin 179 kamu binasının deprem dayanımlarının belirlenmesi ve gerektiğinde güçlendirme projelerinin hazırlanması kapsamına alındığını da ifade etti.

Önerge sahibi CHP Milletvekili Gürer ise 20 yıldır iktidar olan AKP'nin bugüne kadar riskli yapılar ile ilgili dönüşümü bitirmiş olmalıydı” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında değerlendirilen riskli yapıların durumu ile kamu binalarında deprem riskine karşı alınan önlemlerin açıklanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Ömer Fethi Gürer, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

“Afetlere karşı toplumsal farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmaların ülke geneline yayılması ve kamu hizmet binaları envanteri çıkararak önceliklendirilmesine yönelik çalışmalarda hangi noktaya gelinmiştir? Bu kapsamda ülke genelinde kaç kamu binası incelenmiştir?

Riskli olup güçlendirilen bina sayısı kaçtır? Yıkılıp yeniden yapılan bina sayısı kaçtır?

Ülke genelinde sorunlu hizmet binası sayısı kaçtır? Kamuda kiralık bina sayısı kaçtır? Bu binalarda risk saptananların sayısı kaçtır? Riskli yapılarda ilk on il hangisidir?”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kamu yapılarının envanterlerinin çıkarılması ve risk önceliklerinin belirlenmesi amacıyla 2019 yılı itibariyle yapılan akademik çalışmalarla konuya yönelik metodun geliştirilmesi sağlandığını açıkladı.

Bakan Kurum, bina performans analizi niteliğinde olmamakla birlikte kullanılan metod ile kamu yapılarının envanterlerinin çıkarıldığını ve risk önceliklendirilmesi yapılarak kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını amaçlayan metod doğrultusunda 81 ilde çalışmalara başlandığını belirtti.

Söz konusu çalışmalar kapsamında kamu binaların envanterlerinin çıkarılmasını müteakiben detaylı analiz çalışmalarına ihtiyacı olanların belirlenmesine yönelik önceliklendirme çalışmaları yapılarak kurumlar ile bilgilerinin paylaşılacağını kaydeden Bakan Kurum. “Bugün itibariyle 81 ilimizde veri toplama çalışmaları devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanması sonrasında da kamu kurum ve kuruluşlarınca performans analizi çalışmasına ihtiyaç olanların kurumların talepleri dahilinde gerekli iş ve işlemleri yürütülecektir” dedi.

3179 KAMU BİNASI

Türkiye genelinde bugüne kadar toplam 3179 adet kamu binasında (5.557.145m2) deprem dayanımlarının belirlenmesi ve gerektiğinde güçlendirme projelerinin hazırlanması çalışmalarının yapıldığını anlatan Bakan Kurum, “Halen kurumlar tarafından talep edildiği takdirde Bakanlığımızca bu çalışmalar yürütülmektedir. Diğer yandan, bazı kamu kurum ve kuruluşları da geçen zaman içerisinde Bakanlığımız dışında kendi bünyelerinde veya Valilikler kanalıyla deprem inceleme çalışmalarını yürütmektedirler” diye konuştu.

RİSKLİ YAPILAR

Bakan Kurum, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları öncelikle yerel idarelerin talepleri üzerine uygun değerlendirilen “Riskli Alan”lar ve vatandaşların başvuruları üzerine tespit edilen “Riskli Yapı”lar üzerinde, Bakanlıklarınca sağlanan teknik ve mali destekler eşliğinde ilgili Belediyeler, TOKİ ve vatandaşların katılımı ile sürdürüldüğünü ifade etti.

614 BİN BAĞIMSIZ BİRİMDE RİSKLİ ALAN TESPİTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “Bu kapsamda, 6306 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2012 yılından günümüze kadar Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanlarında yer alan yaklaşık 614.000 adet bağımsız birime ilave olarak, 81 İl Vilayetimizde 760.282 adet bağımsız birimli konut ve işyeri Riskli Yapı statüsünde yenilenmekte olup, Riskli Alan ve Riskli Yapılarda (656.057 adet) bulunan yaklaşık 753.000 adet bağımsız birimin tahliye ve yıkım işlemleri gerçekleştirilmiş ve 6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm faaliyetlerine devam edilmektedir” şeklinde konuştu.

RİSKLİ YAPI TESPİTİNDE İLK 10 İL

Riskli Yapı tespiti işlemlerinde ilk on İlin Riskli Yapı tespiti sıralamasının;: İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Manisa, Kocaeli, Eskişehir, Aydın, Denizli İli şeklinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise riskli alanlarla ilgili kentsel dönüşümün, çok hızlı yapılmasını ve çok geç kalındığını söyledi.

GÜRER: “SADECE ANA CADDELERDEKİ BİNALAR MI RİSKLİ?”

81 ilde yürütülen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanun Kapsamında, riskli yapılar belirlenip, bir an önce dönüşüm sağlanmalı diyen Gürer, 20 yıldır ülke yönetiminde olan AKP iktidarları yaşanmış depremlerden ders alıp dönüşüm için gerekeni yapmalıydı. TBMM'de çıkarılan kanunlarda da bu bağlamda her türlü düzenleme sağlandı. Buna karşın gereken dönüşüm hızı sağlanamadı. Bir olası depremde oluşacak ağır sorunların önü kesilmesi ve yapı stoklarının depreme karşı güçlü kılınması ile olasıdır” dedi.