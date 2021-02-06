Lüks konut fiyatlarına corona darbesi

İngiltere merkezli gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, dünyanın önde gelen 45 kentindeki lüks konut fiyatlarına ilişkin 2020 verilerini yayımladı.

Küresel 45 kentin 19 konut fiyatları yükselirken 15’inde gerileme meydana geldi. Fiyatların değişmediği tek kent ise Bükreş oldu.

İstanbul'un bu yıl listeye alınmadığı Küresel Kentler Lüks Konut Endeksi dördüncü çeyrek verilerine göre, son 12 ayda ev fiyatlarının en çok yükseldiği şehir Yeni Zelanda’nın 1.3 milyon ile en kalabalık nüfusuna sahip Auckland oldu.

RUSYA’DA YÜKSELDİ

2020 yılında lüks ev fiyatlarının yüzde 17.5 yükseldiği Auckland’ı, yüzde 10.3’lük artışla Çin’den Shenzen ve yüzde 11.7 ile Güney Kore’den Seul izledi. Filipinlerin başkenti Manila da yüzde 10.2 fiyat artışı ile çift haneli büyümenin görüldüğü bir başka kent oldu. Rusya’nın başkenti Moskova yüzde 9,9 ile beşinci, St. Petersburg yüzde 8.7 ile altıncı sırada yer aldı.

Lüks konut fiyatlarının en çok geriledi kent ise yüzde 7.3’lük düşüşle Bangkong oldu. Hong Kong yüzde 6.9 ve Dubai yüzde 5.9’luk düşüşle dikkat çekti. Pandemi etkisinin görüldüğü 2020 yılında finans ve ticaret merkezlerindeki lüks konut fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti.

Knight Frank Küresel Kentler Konut Endeksi’ne göre New York’ta yüzde 5.1, Londra’da yüzde 4.3 düşüş görülürken, İspanya’nın başkenti Madrid’de yüzde 4 ve Paris’te yüzde 2.3 düşüş görüldü. Almanya’nın başkenti Berlin’de lüks ev fiyatlarında yüzde 0.9’luk sınırlı artışın görüldüğü 2020 yılında seyahat kısıtlamaları ve önlemler nedeniyle birçok kentte lüks konut pazarı ivme kaybetti.

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