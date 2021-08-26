Sahte belgeyle ÇED raporu almıştı… Mahkeme kararını verdi

Trabzon'un Araklı ilçesinde AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapılan katı atık tesisi için yapılan çevre düzeni planı mahkeme tarafından iptal etti. Yaklaşık 60 milyon dolara mal olan tesisin yanlış yere yapıldığını belirten Trabzon Şehir Plancıları Odası Başkanı Ercan Şen, tesise olumlu ÇED raporu alınabilmesi için uydudan bölgedeki evlerin bile silindiğini kaydetti.

İsmail AKDUMAN

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Araklı İlçesi Taşönü Mahallesi’nde kurulması planlanan katı atık tesisi için, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10 2018 günü aldığı karar ile 1 / 50.000 ölçekli il çevre düzeni plan değişikliği yapıldı.

Ardından yaklaşık 25 hektarlık alan yap-işlet-devret sistemiyle inşaat süresi de dahil olmak üzere 25 yıllığına EVRA Grup şirketine verildi. Şirket ÇED raporu alarak çalışmalara başladı.

Ancak TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi çevre düzeni planlarını değişikliğinin kanuna aykırı olduğunu belirterek dava açtı.

Dava devam ederken şirket yaklaşık 60 milyon dolarlık katı atık tesisini tamamlayarak geçen yıl Aralık ayında çalıştırmaya başladı.



ÇED RAPORU İÇİN UYDU GÖRÜNTÜSÜNDE Kİ EVLER SİLİNDİ

Tesis için gerekli olan ÇED raporu hazırlanırken ise ilginç bir yola başvuruldu. Kanun gereği tesisin 250 metre yakınında evler bulunmaması gerektiği için, ÇED raporunu hazırlayan mühendislik şirketi, hazırladığı ÇED raporu dosyasındaki uydu görüntülerinde, tesisin 250 metre yakınında bulunan 25'e yakın evi yok etti. Ardından da tesislere ÇED olumlu raporu verildi.

Taşönü Mahallesi'nde bulunan çöp tesisinin arsası da, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleyi alan, yap-işlet-devret modeliyle EVRA Grup Şirketlerine verildi.

“YANLIŞ YERE YAPILDI”

Tesisler çalışmaya başladıktan aylar sonra mahkeme Katı Atık Bertaraf tesisi için belediye tarafından yapılan 1 / 50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planını iptal etti.

Konuyu mahkemye taşıyan Trabzon Şehir Plancıları Odası Başkanı Ercan Şen, Araklı'da kurulan tesis için yanlış yer seçimi yapıldığını söyleyerek, “Çevre Düzeni Planı'nı iptal ettiğin zaman alt ölçekli planlar planlar ve ruhsatlar da hükümsüz hale geliyor. İdarenin onunla ilgili bir karar tesis etmesi gerekiyor. Mahkeme ruhsatları iptal etmedi. Çevre Düzeni Planı'nı iptal etti. Biz buna hukuken planlar arasında kademelilik ilkesi diyoruz. Yani birbiriyle ilişkisi olan evraklar bunlar. Bir Çevre Düzeni Planı olmadan, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı yapılamıyor. Dolayısıyla ruhsat tesis edilemiyor. Çöp tesisi ile ilgili çevre planı iptal edilince otomatikman altındaki planlarda hukuksuz hale geliyor. Gayri yasal ya da sakat hale geliyor. Onların da bir şekilde iptal edilmesi, düzeltilmesi, ruhsatların da ona göre durdurulması ve iptal edilmesi gerekiyor” dedi.

“MAHKEME BİTMEDEN TESİS BİTTİ”

Tesis için yürütmeyi durdurma kararı alamadıklarını belirten Şen, açtıkları iptal davası bitmeden şirketin tesisleri tamamlayarak kullanmaya başladığını dile getirdi.

Mahkemenin kararının ardından idarenin çalışma başlatması gerektiğini vurgulayan Başkan Şen, “İptal kararı çıkınca oluşmuş tesis ve kullanım ortaya çıkıyor. Bunu geri döndürmek zor oluyor. Şimdi tutup bunu yıkın, kaldırın gibi şeyler de milli servet açısından olumsuzluk yaratıyor. Böyle bir çelişki var ortada. Uyarılarımız dikkate alınmadı. Katı atıklarla ilgili en basit kural 250 metreye kadar bina, yerleşim yeri olmayacak kuralıdır. Orada her tarafta 250 metreden daha yakın mesafede yapılar var. Sıkıntıların hiçbirini idare dikkate almadı. Biz çöp tesisine karşı değiliz. Konumlandırıldığı yerin yanlış olduğunu söyledik. 250 metre mesafe içinde yerleşim yeri ve ev olmaması gerekiyor ama orada uydudan fotoğrafı sildiler. İdare, ÇED belgesi alırken bina fotoğraflarını sildi. Böylede bir düzen içinde oraya işlem yapıldı. Bu hukuksuzlukta mahkemeden geri döndü” ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN’IN RİYASETİNDE YAPILDI

Tesisin inşaatı devam ederken ziyaret eden AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı Katı Atık Tesisinin Türkiye’de ilk olduğunu söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi riyasetinde ‘Sıfır Atık’ mottosu ile yola çıkılan, dünya standartlarında Türkiye'nin ilk entegre katı atık bertaraf tesisi olan Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çöpten Gazlaştırma ile enerji elde edilmesinde de 12.8 MW ile (50 bin hane) Türkiye'nin en büyük tesisi olma özelliğini taşıyacak. 1,5 milyon nüfusa hizmet etme kapasitesi ile Trabzon'un geleceğini güvence altına alacak” diyerek 600 kişiye istihdam sağlanacağını söylemişti…