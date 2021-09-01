TOKİ skandalı! ‘Uygunsuz’ rapor iddiası

Denizli’de TOKİ’nin yaptığı iki etaplı toplu konut projesinde kaba inşası tamamlanmış bazı bloklarda kayma tespit edildi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk konutların yapıldığı zemin için daha önce ‘uygunsuz’ raporu verildiğini buna rağmen inşaata başlandığını açıkladı.

Selami AYDIN

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TOKİ'nin Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gümüşler Mahallesi sınırları içinde yaptığı Karaköy Konutları projesinde büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı.

Konutları teslim edilmeyen vatandaşların şikâyetleri üzerine bölgeye giden İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, zemin iyileştirme çalışmalarına tanık oldu.

Projede kaba inşası tamamlanmış en az 5 bloğun kötü zemin nedeniyle kayma sorunu yaşadığı ortaya çıktı.

İKİ ETAPLI PROJEDE KONUTLARIN YARISI TESLİM EDİLDİ



TOKİ bölgede dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için Karaköy Konutları projesini başlattı.

2020 yılının Nisan ayında tamamının bitmesi gereken projede ilk etapta bin 108 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Bu alanda yerleşimler gerçekleşti ve yaşam başladı. Fakat bin 173 konutluk ikinci etap proje aynı dönem içinde teslim edilme taahhüdüne rağmen vatandaşa teslim edilemedi.

Konutlarının akıbetini sormak isteyen ve evlerini görmek isteyen vatandaşlara yüklenici firma Uluç Yatırım tarafından izin verilmedi.

Konutların teslimi 16 ay gecikti. Vatandaşların şikâyeti üzerine Öztürk uzmanlarla görüştü, bölgede incelemede bulundu.

ZEMİN ETÜDÜ SORUN OLDU



6'şar katlı inşa edilen yapıların zemin etüdü sorun oldu. Üzerinde yaklaşık 600 konutun bulunduğu 5 bloktan oluşan alanda zeminin dayanıksız olduğu bu nedenle güçlendirilmesi gerektiği ortaya çıktı.

Zemin etüdünü TOKİ'nin yaptığını savunan yüklenici firma sorumluluk üstlenmediği iddia edildi.

Firma ve TOKİ arasındaki uzlaşma sağlanana kadar inşaat çalışmaları bir yıl boyunca durdu. Bu sürede hak sahipleri hem kira hem de konut taksitlerini ödemeyi sürdürdü.

Öztürk yaptığı incelemede konutların yapıldığı zeminin eski göl yatağı olduğunu tespit ettiklerini belirterek, “Kararsız bir zemine sahip. Bu nedenle yüklenici firma zemini durağan hale getirmeye çalışıyor. Kaba inşaatı tamamlanan yapıların zeminlerine beton enjekte edilerek zemin dayanıklı hale getirilmeye, kaymalar önlenmeye çalışılıyor” dedi

“UYGUNSUZ RAPORU VAR”

Bölgede ilk imar çalışmalarının belde belediyelerinin feshinden önce Gümüşler Belediyesi tarafından yapıldığını söyleyen Öztürk, “Bölgede ilk imar çalışmaları 2000'li yıllarda belde belediyesi tarafından yapıldı. Bu alanın konut için uygun olmadığı ortaya çıktı. Hazırlanan bir raporda zeminin konut alanı için uygunsuz olduğu belgelendi. Daha sonra bu alan fuar alanı olarak tescil edildi, hemen yanındaki bir başka alan ise konut alanı olarak gösterildi. Fakat her iki alana da sahip olan kamu konut alanı ile fuar alanının yerlerini değiştirip buraya bina dikti. Çok büyük bir risk. Bu konutların zeminine her ne kadar beton enjekte edilse de zemin o kadar geniş bir alanda kötü ki risk ortadan kalmayacak. Konutlar bu haliyle, ileride vatandaşa teslim edilmesi halinde de risk oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN MAĞDURİYETİNİ NASIL KARŞILAYACAKLAR?



Konutların hak sahiplerine teslim edilme tarihinin 16 ay geciktiğini ifade eden Öztürk, “Bu insanlar dar gelirli insanlar. Konut sahibi olabilmek için büyük fedakârlıklar yaptılar. Hem kira hem de konut taksiti ödediler. Şimdi 16 ay boyunca fazladan kira ödediler. Doğan zararı kim karşılayacak? Bu konutların teslim edilmesi neredeyse mucize. Bir depremde yada yoğun bir yağış aldığında zeminin kayma ihtimali var. Burada yaşayacak vatandaşlar büyük risk altında. Konutların gecikme nedeni yapılan beton enjeksiyon çalışmalarıdır” diye konuştu.