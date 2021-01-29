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Üç büyük şehir konut fiyat artışında dünya kentlerini solladı

150 dünya kentini kapsayan konut fiyat artışı araştırmasına göre İzmir, Ankara, İstanbul, Filipinlerin başkenti Manila'nın ardından zirvede yer aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:44, 29/01/2021
Haberler Emlak
Üç büyük şehir konut fiyat artışında dünya kentlerini solladı

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, global konut fiyatları endeksi 2020 üçüncü çeyrek sonuçlarını yayınladı. Dünyadaki 150 kenti kapsayan rapora Türkiye’nin üç büyük şehri listeye damgasını vurdu.

Son bir yıllık fiyat artışına bakıldığında dünyada konutların en fazla değer kazandığı yer yüzde 34.9 ile Filipinlerin başkenti Manila oldu. İzmir yüzde 27.8 ile ikinci, Ankara yüzde 27.2 ile üçüncü, İstanbul yüzde 25.7 ile dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin listede zirvede yer almasında söz konusu dönemde kamu bankaları aracılığıyla konut kredi faizlerinin düşürülmesiyle pandemide biriken talebin harekete geçmesi etkili oldu.

Knight Frank endeksine göre 150 şehirde ortalama yüzde 4.7 fiyat artışı görülürken, 18 kentte çift haneli büyüme yaşandı.

2019 – 2020 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK KONUT FİYATLARI DEĞİŞİMİ

Türkiye’de 2020 yılında konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316’ya ulaştı.

Konut satışlarında 2020’de İstanbul 265 bin 98 konut satışı ve yüzde 17,7 pay ile ilk sırayı aldı.

İstanbul’u 157 bin 95 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 93 bin 457 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi.

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Yayınlanma Tarihi:16:32,