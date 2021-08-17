Yassıada’da inşa edilen lüks otel açıldı

İsmi Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak değiştirilen Yassıada’da hizmete giren hotelde konaklamak isteyenler geceliğine en düşük 1.100 TL veriyor. Kral dairesi olan oda ise kahvaltı dahil 7 bin 500 euro, yani yaklaşık 75 bin TL.

SIBEL GÜLERSÖYLER

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27 Mayıs'ta Demokrat Partililerin yargılandığı Yassıada'nın ismi 2013 yılında AKP tarafından Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak değiştirilmişti.

Yine geçtiğimiz yılın 27 Mayısında da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı bir tören ile adada ilk açılış gerçekleştirilmişti.

EN UCUZ ODANIN GECELİĞİ 1.100 TL

Otelin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, otelde en düşük odasının geceliği ortalama bin 100 liradan başlıyor.

Lüks bir odada kalmak isteyenler 94,50 euro, tek yatak odalı suit 117 euro, aile suiti 153 euro, junior suit 198 euro, kral dairesi ise 6 bin 750 euroyu gözden çıkarmalı. Eğer kahvaltı da dahil olsun isterseniz bu rakam 7 bin 500 euroya yükseliyor.

Otel yetkililerinden alınan bilgiye göre, kral dairesini kiralamak isteyenler için özel ulaşım imkanı da sağlanıyor.

Ayrıca otele ulaşımın Bostancı’da bulunan Mavi Marmara İskelesi’nden deniz taksi ile sağlandığı, konaklama fiyatlarına ulaşımın da dahil olduğu öğrenildi.