AKP’li belediye hakkını arayan itfaiyecileri çöpçü yapmıştı… Tepki çeken olayda yeni gelişme

AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde 25 itfaiye çalışanı özlük haklarını alamadıkları için mahkemeye başvurdu. Belediye, mahkemeye başvuran itfaiye personellerini Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri müdürlüklerine sürmüş, bu müdürlüklerdeki personel de herhangi bir eğitimi olmaksızın itfaiyeci olarak görevlendirilmişti. Skandal olayın ortaya çıkması sonrasında İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Hanifi Acar’ın görevden alındığı öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanlığında çalışan ve KHK ile sürekli işçi statüsüne sahip olan 25 itfaiye işçisi fazla mesailerinin verilmemesi, esnek çalışma ve sigortalarının eksik yatırıldığı gerekçesiyle belediyeyi mahkemeye vermişti.

Belediye yönetimi ise mahkemeye veren itfaiyecileri Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne sürdüğü öne sürülmüştü.

Yaşanan bu olayın ardından İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Hanifi Acar'ın görevinden alındığını yerine ise Sosyal ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu'nun getirildiği kaydedildi.

AKP'Lİ GÜRKAN: GÖREVDEN ALINDI

Yaşanan gelişmeye ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Selahattin Gürkan, “İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Hanifi Acar görevinden alınarak yerine ise Sosyal ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu getirildi. Mehmet Hanifi Acar'ı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında görevlendirdik kendisi zaten Ziraat Mühendisi” ifadelerini kullandı.