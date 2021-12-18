1.3 ton kokain dolu Türk uçağının pilotundan mesaj var

Brezilya'da 1.3 ton kokainle yakalanan "ATA" uçağının pilotu V.D. video mesaj paylaştı: "Hakkımdaki tüm suçlamalar düşürülmüş olup, ilgimin olmadığı kanıtlanmıştır. Gelecek hafta Türkiye'ye dönüyorum." SÖZCÜ'nün ulaştığı V.D.'nin Brezilyalı Avukatı Nesto Santiago bu gelişmeyi henüz doğrulayamayacağını açıkladı.

Yusuf DEMİR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı uçağı olarak yıllarca kullanıldıktan sonra satılan ve Ağustos ayında Brezilya'da ağzına kadar kokainle dolu olarak el konulan uçağın Türk pilotu V.D.’yle ilgili SÖZCÜ Whastapp Hattı’na bir video düştü.

99 gün tutuklu kaldıktan sonra 10 Kasım’da tahliye edilen ancak yurtdışına çıkış yasağı konulan V.D. video mesajında şunları söylüyor:

“Fortaleza Brezilya’dan selamlar herkese… 16 Aralık itibariyle şahsım hakkındaki tüm suçlamalar düşürülmüş olup, iddia edilen konularla hiçbir ilgilimin olmadığı kanıtlanmıştır.

Yasal işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte gelecek hafta memleketim Türkiye’ye anlımın akıyla dönebilecek olmanın haklı gururunu siz sevdiklerimle paylaşmak isterim

Yaşadığmıız bu olumsuz olayda, ilk günden itibaren tüm imkan ve desteklerini esirgemeyen başta patronlarım Şeyhmus Özkan ve Çiğdem Özkan’a ve sonra da ACM Air ailesine sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

En kısa sürede görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. ”

Ancak SÖZCÜ’nün ulaştığı Türk Pilot V.D.’nin Brezilyalı avukatı Nestor Santiago, “Türk pilotun hukuki durumu nedir, Brezilya’dan çıkmasına izin verildi mi?” soruları, “Henüz hiçbir şeyi teyit edemem, üzgünüm” diyerek yanıtladı.

24 BAVUL DOLUSU KOKAİN

Şeyhmus Özkan'ın sahibi olduğu ACM firmasına ait uçakta bir İspanyol yolcu ve Türk mürettebat vardı. 4 Ağustos'ta Brezilya'daki küçük bir kasaba olan Ribeirao Preto'dan kalkan uçak resmi kayıtlara göre Brüksel'e gidiyordu. Uçak, gümrük ve pasaport işlemleri için uluslararası nitelikteki Fortaleza'ya inmek zorundaydı. Buradaki kontrollerde 24 bavulda 1200 tablete bölünmüş 1 ton 303 kilogram 99 gram kokain bulundu. Kaptan Pilot V.D.'nin baskın sırasında motorları çalıştırıp kaçmaya yeltendiği, Brezilya polisinin silah çekerek uçağı durdurduğu iddia edilmişti. Sonuçta Türk Pilot V.D. ve İspanyol yolcu Angel Alberto Gonzalez Valdes tutuklanmıştı.

ATA'YI BREZİLYA POLİSİ KULLANIYOR

Bir zamanlar Türkiye Cumhuriyeti başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı uçağı olarak kullanılan “ATA”uçağının akıbetinin ne olduğu ise netleşmedi. Yansıyan son bilgilere göre uçak, mahkeme kararıyla Brezilya Polisi tarafından kullanılmaya başlanmıştı.

İspanyol yolcu Valdes tutukluyken, kaldırıldığı hastanede 24 Ekim günü hayatını kaybetmişti.

İlginizi Çekebilir Kokain dolu Türk uçağının pilotu için karar çıktı

İlginizi Çekebilir Kokain dolu uçağın Türk kaptan pilotu motorları ateşleyip kaçmaya çalışmış

İlginizi Çekebilir Brezilya Polisi: Türk kaptanın kokainden haberi vardı