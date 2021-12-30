1.3 ton uyuşturucu bulunan uçağın sahibi mahkemeye sevk edildi

Brezilya’da yaklaşık 5 ay önce özel jette 1.3 ton uyuşturucu bulunmasıyla ilgili İstanbul’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şirket yöneticisi adliyeye gönderildi. Şüphelilerden N.Ö.B. ile F.R.B. savcılıktan serbest kalırken, şirket sahibi Ş.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli mahkemeye sevk edildi.

Habip ATAM

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İstanbul Narkotik Polisi, 5 ay önde Brezilya'da 1304 kilo uyuşturucu bulunan jetin pilotu Veli D.'yi geçtimiz pazar günü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına almıştı. Daha sonra ise jeti işleten holdingin Küçükçekmece Beşyol'daki merkezine operasyon düzenlenmişti. Baskında, holding patronu Ş.Ö. ile L.Ö., M.Ö., A.B.B., B.K.Ö., N.Ö.B. ve F.R.B. gözaltına alınmıştı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler bugün Küçükçekmece Adliyesine gönderildi. Şüphelilerden N.Ö.B. işe F.R.B. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ş.Ö.'nün tutuklama diğer şüphelilerin ise adli kontrol istediğiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Uçağın pilotu dün mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

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