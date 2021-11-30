10 günde 10 polis intihar etti

Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, son 10 günde 10 polis memurunun intihar ettiğini belirterek, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün şeffaf bir şekilde açıklama yapmamasını eleştirdi. Sezer, "EGM’nin şeffaf bir şekilde açıklama yapmaması ve bu gibi can kayıplarını saklama yoluna gitmesi sorunun çözümüne fayda sağlamayacağı gibi, varsa başka sebeplerin ortaya çıkmasını engelliyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, son dönemde artan polis intiharlarıyla ilgili sosyal medya hesabından #EmniyetTeşkilatıİntiharEdiyor etiketiyle dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

30 saat içerisinde 5, son 10 günde ise 10 polis memurunun intihar ettiğini belirten Sezer, şunları söyledi:

– Sayın kamuoyu, ne yazık ki 30 saat içerisinde, bildiğimiz 5 arkadaşımız canına kıymak suretiyle hayatını kaybetti. Bir kadın meslektaşımız ise teşebbüs etti ve çok şükür kurtularak tedavi sürecini geçiriyor. Son 10 günde 10 meslektaşımız canına kıydı. Yine Ankara'da ismini teyit edemediğim bir meslektaşımızın canına kıydığını öğrendim. EGM'nin şeffaf bir şekilde açıklama yapmaması ve bu gibi can kayıplarını saklama yoluna gitmesi sorunun çözümüne fayda sağlamayacağı gibi, varsa başka sebeplerin ortaya çıkmasını engelliyor.

SIKINTI, BASKI, YILDIRMA, YORGUNLUK, BİTKİNLİK ŞİKAYETLERİ ALIYORUM

Sezer, İstanbul Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hakkında da şikayetler aldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

– Kıymetli dostlar, özellikle İstanbul Bayrampaşa çevik kuvvette çok yoğun sıkıntı, baskı, yıldırma, yorgunluk, bitkinlik şikayetleri alıyorum. Genç meslektaşlarım özetle “tükenmişlik sendromu” yaşadığını anlatıyor. Birçok meslektaşım da çekince gösteriyor

– Bazı meslektaşlarımın eşleri bazılarının ise anne babası bana ulaşarak yakınlarının yaşadığı sıkıntıları anlatıyor. Meslektaşlarım, lütfen bana ulaşmaktan çekinmeyin! Ben defalarca söylediğim gibi onlarca zulüm ve cendereden alnının akıyla çıkan, birçok kumpasa göğüs gerenim.

CANA KIYMANIN ÖNÜNE GEÇEMEZSİNİZ

– Ancak sorunlarını anlatan ve çözüm için beni bir seçenek olarak gören meslektaşlarıma ve ailelerine ne yazık ki istedikleri şekilde yardımcı olamıyorum. Benim elimden gelen sadece konuyu dillendirmek ve kamuoyu oluşmasını sağlamaktan ileri gidemiyor. Keşke daha fazlası olsa…

– Arkadaşlarım, ne olursa olsun, nasıl bir sorunu kimin elinden niçin yaşıyor olursanız olun, hiçbir şey canınıza kıymaya neden olmamalı ve olamaz. Böyle bir şeyi düşünmeyi bile bırakarak, yalnızca ve sadece haklarınıza odaklanın. Siz kendi hakkınızı korursanız, hak sizi korur.

– Buradan son olarak EGM'ye ve İçişleri Bakanlığı’na sesleniyorum, yılda bir genelge yayınlayarak, cana kıymanın önüne geçemezsiniz. Olmaz, olmadığını on yıllardır görüyor olmalıydınız. Sorunun çözümü için ilk önce sorunun varlığını kabul etmeniz gerekir.

– Sayın Genel Müdür, Sayın Bakan, ceza vermeye cevval olan teşkilatın yöneticileri, dert dinlemeye de, sorun çözmeye de biraz zaman ayırırsanız belki bir çözüme ulaşabilirsiniz. Sizden sadece teşkilatta herkesin bildiği sorunları kabul etmenizi ve dillendirmenizi istiyoruz.

– Bu kabulden sonra zaten sorunların çözümüne kolaylıkla geçilebilir. Sayın kamuoyu, sizlere de özellikle bu sorunu dillendirme görevi düşmektedir. #EmniyetTeşkilatıİntiharEdiyor ve bu durum artık canımıza tak etmeye başladı. Tüm yetki sahiplerine sesleniyorum, Çözüm hemen şimdi!

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