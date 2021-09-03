10 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında kamu personelleri de var

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ye yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, aralarında aktif olarak kamu personeli olarak çalışan 28 şüphelinin yakalanması için bu sabah 10 ilde operasyonlar düzenledi. 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında FETÖ üyesi oldukları iddia edilen bazı kişilerin izlerine ulaştı.

İTİRAFÇILARIN BEYANLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve geçmiş operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verenlerin itirafları sonucu, aralarında kamuda aktif olarak görev yapan kişilerin de bulunduğu 28 şüpheli tespit edildi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 18 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan kişiler emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.