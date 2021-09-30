10 milyon liraya inşa edilen spor tesisi bakımsızlıktan çürüyor

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 4 bin metrekarelik alanda oluşturulan ve 10 milyon liraya mal olan Sporcu Fabrikası, bakımsızlık nedeniyle çürüyor. Tesisi inceleyen CHP Gürsu ilçe Başkanı Haşim Öztürk, "Birçok branşta şampiyon adayları ve şampiyonlar yetiştirmesini umduğumuz tesis, AKP'li Gürsu Belediyesi eliyle kaderine terk edilmiş durumda" dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa’nın Gürsu ilçesinde 4 bin metrekarelik alanda oluşturulan ve 10 milyon liraya mal olan Sporcu Fabrikası, bakımsızlık nedeniyle çürümeye terk edildi.

“BELEDİYE ELİYLE KADERİNE TERK EDİLDİ”

Gürsu Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Hasan Orhan ile birlikte 10 milyon liraya mal olan Sporcu Fabrikası’nı gezen CHP ilçe Başkanı Haşim Öztürk, gördükleri karşısında isyan etti. Öztürk, “Gürsu Sporcu Fabrikası, şampiyonlar yetiştirsin diye kuruldu, yetiştirdi de. Bir çok branşta şampiyon adayları ve şampiyonlar yetiştirmesini umduğumuz tesis, AKP’li Gürsu Belediyesi eliyle kaderine terk edilmiş” dedi.

“ZEMİN KABARMIŞ, KÖSTEBEK YUVASI GİBİ”

Branşların bir bir kapandığını, şampiyon sporcuların sponsor ve ekipman yetersizliğinden başka kulüplere geçmek zorunda bırakıldığını dile getiren Öztürk, “Tesiste yaptığımız inceleme salonun içler acısı durumunu gözler önüne seriyor. Salonun zemini kabarmış, deforme olmuş. Hatta Gürsu‘nun yolları gibi köstebek yuvasına dönmüş” şeklinde konuştu.

“PROTOKOLE VAR SPORCULARA YOK”

AKP’li belediyeye seslenen Öztürk, “İçinde havuz göremediğim spor salonu yağmurlu havalarda çatısının akması sonucu doğal havuzlar oluşturuyor. Şehir dışından gelen her protokolü her misafirleri ilk götürdünüz yer olan Sporcu Fabrikası, sizler için ulaşılabilir oluyor iken sporculara servis veremez duruma gelmiş” ifadelerini kullandı.

“SPORCUMUZ TURNUVAYI EVİNDE SEYRETMEK ZORUNDA KALDI”

Sporcu Fabrikası’nda Badminton branşında Türkiye Şampiyonu olan sporcunun Avrupa Şampiyonası'na hazırlanırken kötü zemine takılıp sakatlandığını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

“Şampiyonada madalya umudumuz olan sporcumuz, turnuvayı evinde seyretmek zorunda kalıyor. Gürsu belediye başkanı sayın Mustafa Işık, sessizliğiniz ve beceriksizliğiniz kentte kapanmaz yaralar açtığı gibi geleceğimiz çocuklarımız sporcularımızı da spordan uzaklaştırır hale gelmiş. Önerim şudur ki, ilk Gürsu Belediye Meclisinde gereken kararların alınıp Sporcu Fabrikası’nın işlevselliğini artırıp çocuklarımıza servis ve yemek imkanının sağlanması için çaba göstereceğiz.”

4 BİN METREKARE ALANA SAHİP

4 bin metrekarelik alanda oluşturulan ve 10 milyon liraya mal olan Sporcu Fabrikası'nda 6 adet standartlara uygun antrenman salonu, çok fonksiyonlu uluslararası standartlara sahip 1 adet dönüşümlü çok amaçlı salon, soyunma odaları, idari ofisler, sağlık odaları ve kafeterya alanları yer almakta.