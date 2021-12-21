10 milyonluk yatırım çürümeye terk edildi

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi ile dönemin MHP'li Turgutlu Belediyesi'nin birlikte inşaa ettiği ve 2017 yılında faaliyete geçen 10 milyon liralık Nurgül Fidan Spor Kompleksi adeta çürümeye terk edildi.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa’da MHP'li Büyükşehir belediyesi ve dönemin MHP'li Turgutlu Belediyesi işbirliğiyle 10 milyon liraya inşaa edilen ve ilçenin spor aktiviteleri ihtiyacını karşılayacak olan Nurgül Fidan Spor Kompleksi 2017 yılında düzenlenen görkemli bir törenle hizmete sunuldu.

Turgutlu ilçesinde Ergenekon mahallesindeki 14 bin metrekarelik alan üzerine inşaa edilen, içinde yarı olimpik yüzme havuzu, 500 kişilik basketbol sahası ve farklı spor aktivite alanları bulunan tesis son 2 yıldır kaderine terk edildi.

DUVAR VE ZEMİNDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

2017 yılında faaliyete geçen spor kompleksi, zeminde yaşanan kaymalar, duvarların ve zeminin çatmaması sebebiyle 2018 yılının sonlarına kadar kullanılabildi. 2 yıldır kullanılmayan ve çürümeye terk edilen tesisin tekrar tadilattan geçirilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li Turgutlu Belediyesi arasında 2020 yılında ortak protokol imzalandı.

Protokol çerçevesinde yapılacak tadilat bedeli 6 milyon lirayı bulması sebebiyle tesisin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devri konusu gündeme geldi. Turgutlu Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl tesisin bakanlığa devri konusunda meclis kararı almasına karşın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan meclis kararı ilgi görmedi.

“TESİS ÇÖKMEYE BAŞLADI”

Nurgül Fidan Spor Kompleksi'ni ilçeye tekrar kazandırmak için birçok girişimlerde bulunduklarını, ancak bir sonuç alamadıklarını ifade eden CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, milyonluk tesisin çürümeye terk edildiğini ifade etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Akın yaptığı açıklamada milyonluk yatırımı çöpe gittiğini dile getirerek şu ifadelere yer verdi: “Bu tesiste bir yapım hatası var. Yaklaşık o günkü rakamlarla 10 milyon liralık bir yatırım çöpe gidiyor. Tesis çökmeye başladı. Zemin etüdü doğru hesaplanmadan yanlış işler yapılmış. Kaygan bir zemin üzerine kurulmuş. Biz göreve geldiğimiz günden beri bu tesisi kullanamıyoruz.

Gerekli çalışmalar ve tadilatlar yapılamadığı için her geçen günde tesiste sıkıntılar büyümeye devam ediyor. Tesisin tadilatı için geçtiğimiz 1 yıl önce Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir protokol yaptık. Tamirat ve güçlendirmesinin yapılmasını talep ettik. Daha sonra ilçemizdeki iktidar temsilcileriyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir görüşme yaptık.

Bakanlıkla görüşünce Büyükşehir ile yaptığımız protokol saf dışı kaldı. Bakanlık bize ‘Bu yerin bize tapusunu devrederseniz. Biz gereken çalışmaları yaparız ve üstleniriz' bir öneri sundu. Sonra AKP ilçe başkanı ile birlikte tesiste incelemelerde bulunduk. Ardından bakanlığa devri konusunda bir meclis kararı aldık. Ama şuana kadar devriyle ilgili hiçbir işlem yapılmadı.”

“KAMU KAYNAKLARI HEBA EDİLİYOR”

Turgutlu Belediye Başkanı Akın ayrıca, tesisin tadilatı konusunda geçtiğimiz yıl 6 milyon liralık bir maliyetin çıkarıldığını ve şuanda bu rakamın daha da arttığını dile getirdi.

Tesisin milli bir servet olduğuna dikkat çeken belediye Başkanı Akın son olarak şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yılın rakamlarıyla bu yerin tadilatı için 6 milyon lira paraya ihtiyaç vardı. Ancak şuanda 6 milyon liralık tadilat rakamının daha da yükseldiğine inanıyoruz. En büyük endişemiz buraya yapılacak olan güçlendirmenin de işe yaramaması. Çünkü zemin kaygan bir zemin.

Güçlendirme yapılmış olsa da önümüzdeki yıllarda yine aynı sorunlarla karşılaşabiliriz. Burası bir milli servet. Yanlış bir iş yapılmış. Kamu kaynakları şuanda bu tesiste heba oluyor. Tesis her geçen yok olmadan bir an önce çözüm bulunması gerekir.

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