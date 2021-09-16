100 yıllık Beykoz Çayırı’nı ‘Millet Bahçesi’ yapacaklar!

İstanbul'da 100 yılı aşkın süredir Beykoz Çayırı olarak bilinen yeşil alan, İBB Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın oylarıyla 'Millet Bahçesi' olarak düzenlendi. İstanbulluların nefes aldığı yeşillikteki inşaat alanı bin 929 metrekareden, 4 bin 800 metrekareye çıkarıldı!

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beykoz Ortaçeşme Mahallesi sınırları içinde bulunan yaklaşık 96 bin metrekarelik alana sahip tarihi Beykoz Çayırı'nın ‘Millet Bahçesi’ olarak düzenlenmesi için hazırlanan imar planı değişikliği teklifi, İBB Meclisi gündemine geldi.

Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği teklifi ile Beykoz Çayırı planlara ‘Millet Bahçesi’ olarak işlendi. Çayıra; millet kıraathanesi, sanat atölyeleri, çay bahçesi, okçuluk ve tenis gibi spor alanları, cami, mescit, büfe, idari tesis, otobüs-teleferik hattı istasyonu, emsale dahil olmamak üzere zeminaltı otopark yapılmasının önü açıldı.

Yapılarda yükseklik 4.50 metreden 6.50 metreye, inşaat hakkı 0.02'den 0.05'e, inşaat alanı da bin 929 metrekareden, 4 bin 800 metrekareye çıkarıldı. Teklif, mecliste CHP ve İYİ Parti'nin muhalefeti, AKP ve MHP grubunun oyları ile kabul edildi.

BEYKOZ ÇAYIRI'NA DOKUNMAYIN

Oylama sırasında ‘yapılaşma’ tartışması yaşandı. CHP'li İBB Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, şunları söyledi:

– Değişiklik ile yapı yoğunluğu yüzde 2'den yüzde 5'e, yükseklik ise 4.50 metreden 6.50 metreye çıkarılıyor. Bu yapılaşmaya neden olacaktır. Toplamda 96 bin metrekarelik alan üzerine konumlanmış, zamanında üzerinde güreş sporuna dair festivallerinde düzenlendiği, ulu çınarların yükseldiği çayır, Boğaz'ın yüzyıllardan beri en şöhretli mesire alanı. Çayırın içerisinde yer alan mekanlar ağaçlarla çevrili, yollarla birbirine bağlanır. Bu başka bir mesire de rastlayamayacağımız nadide bir güzellik sunar. Ağaçların boylarına bakılarak, bu yolların en az 150 yıl öncesinden yapılmış olduğu sonucuna rahatlıkla varılabilir.

AKP: İÇİNDE ‘MİLLET’ GEÇTİĞİ İÇİN KARŞISINIZ

AKP'li Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu çayırın tarihi dokusunun korunacağını, yapılaşma olmayacağını, çevresinde ve yürüyüş yollarında düzenleme yapılacağını belirterek CHP'lilerin bu karara içinde ‘millet’ ifadesi geçtiği ve Cumhurbaşkanı'nın projesi için karşı çıktığını savundu. İmar Komisyonu tarafından da “plan notunda sıralanan yapıların, genel olarak bütün Millet Bahçesi planlarına konulduğu” açıklaması yapıldı.

SALDA GÖLÜ'NÜ HATIRLATTI

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da karara tepki göstererek Salda Gölü'nün Millet Bahçesi yapıldıktan sonra yaşanan çevre faciasına dikkat çekti. Balyalı “Bazı yerler olduğu gibi kalsın, dönüştürülmesin. Var olan yeşil alanların, parkların adını Millet Bahçesi olarak değiştirmek yerine ihtiyaç olan başka yerleri Millet Bahçesi yapalım. Beykoz Çayırı'na plan notlarına göre idari tesis, zemin altı otopark yapılabilecek. Bunları yapıp doğal yapısını nasıl koruyacaksınız?” dedi.

İlginizi Çekebilir Tahribat sürüyor: Salda Gölü'nde sular 50 metre çekildi

İlginizi Çekebilir 42 bin nüfuslu Ahlat'a 42 milyonluk millet bahçesi