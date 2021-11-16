11 ayda 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015’ten bu yana yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılbaşından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör operasyonları ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Akar’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRİRİZ

(F-35 krizi) S-400 gerekçe gösterilerek F-35 tedarikimiz engellenmiştir. Mali hususlarda ayrıntılı olarak müzakerelerde bulunmak üzere, 2022 yılı başlarında ABD’de yeniden bir araya gelinmesi hususunda mutabık kalınmıştır. ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır.

LİBYA’DAKİ İSTİKRARDA TÜRKİYE’NİN KATKILARIYLA OLDU

(Libya’daki Türk askeri varlığı) Bir hususun iyi anlaşılması lazım: Biz Libya'da yabancı güç değiliz. Şu anda Libya'da istikrar adına bir gelişme varsa ve siyasi süreç başlamışsa bu Türkiye'nin katkılarıyla mümkün olmuştur. Libya makamları da bu gerçeği ifade etmektedir.

TERÖR KORİDORUNU ENGELLEDİK

(Sınır ötesi harekatlar) Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları başarıyla icra edilmiştir. Bu harekatlarda göğüs göğse mücadele ile 4 bin DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilirken ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru da engellenmiştir.

GEREKLİ KARŞILIĞI VERİYORUZ

(Yunanistan’la yaşanan gerilimi) İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor. Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz.