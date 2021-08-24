11. sınıf öğrencisi Melike trafik kazasında can verdi

Adana'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu lise 3. sınıf öğrencisi Melike Moğol, hayatını kaybederken annesi ve iki kardeşinin de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Tufanbeyli ilçesine bağlı Bozgüney Mahallesi’nde meydana geldi. Öğretmen Hatice Moğol (44) dün otomobiline Gaziantep Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi kızı Melike, 8. sınıf öğrencisi kızı Zeynep (13) ile 3 yaşındaki oğlu Timur Moğol'u alarak Kayseri'ye gezmeye gitti.

Hatice Moğol akşam saatlerinde tekrar Tufanbeyli'ye dönmek üzereyken karşı yönden gelen İbrahim Yıldırımer yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hatice, Zeynep, Timur Moğol ve İbrahim Yıldırımer ile ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Melike Moğol ise hayatını kaybetti. Anne Hatice Moğol'un durumunun ağır olduğu, ameliyata alındığı öğrenildi.