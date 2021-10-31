112 kilo uyuşturucu ile yakalandı, piyasa değeri 2 milyon TL

Kayseri'de 2 gün önce polisin düzenlediği operasyonda eşya yüklü kamyonette piyasa değeri 2 milyon TL olan 109 kilo skunk ve 3 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyu 1 milyon TL'ye Diyarbakır'dan aldığı ve İstanbul'a götürdüğü tespit edilen M.K. tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri, 2 gün önce Diyarbakır’dan İstanbul’a uyuşturucu götürüleceği bilgisini aldı. Kayseri sınırları içerisine giren M.K.’nin kullandığı ev eşyası yüklü kamyonet takibe alındı.

Kamyonet, Kayseri-Malatya kara yolu polis kontrol noktasında durduruldu. Araçta hassas burunlu narkotik köpeği ‘Jack’ arama yaptı.

Jack’in verdiği tepki sonucu çantalar içine gizlenmiş, eşyalarla kamufle edilmiş ve piyasa değeri 2 milyon TL olan 109 kilo skunk ve 3 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheli M.K. gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan M.K. uyuşturucuyu 1 milyon TL’ye Diyarbakır’dan aldığı ve İstanbul’a götürerek daha yüksek miktarda satmayı amaçladığı belirtildi. M.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)