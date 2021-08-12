12 Ağustos 2021 corona virüsü (koronavirüs) tablosu açıklandı! İşte güncel vaka ve vefat sayıları…

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 12 Ağustos 2021 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 12 Ağustos verilerine göre, 281 bin 535 test yapıldı.

VAKA VE VEFAT SAYISINDA ARTIŞ

Son 24 saatte, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 138 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 15 bin 685 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 69.79, ikinci doz ortalaması yüzde 51.25, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 81 milyon 482 bin 6 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 11 Ağustos verilerine göre, dün 278 bin 263 test yapılmıştı. Dün, 27 bin 356 vaka tespit edilirken, 128 kişi hayatını kaybetmiş ve 16 bin 363 kişi sağlığına kavuşmuştu.

İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan iller