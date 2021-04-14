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‘128 Milyar dolar nerede?’ afişinin kaldırılmasına şimdi de Covid-19 gerekçesi

Karaman’da CHP parti binasına asılan "128 milyar dolar nerede?" afişinin kaldırılma gerekçesi pes dedirtti. CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, il başkanlık binasına asılan ‘128 milyar dolar nerede?’ afişinin Covid-19 önlemleri kapsamında kaldırıldığını belirterek, “Hiçbir suç ve hakaret teşkil etmeyen pankartın lebaleb dolu kongre yapanlardan tehlikeli olduğunu öğrenmiş olduk. Bizler milletimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 19:41, 14/04/2021
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‘128 Milyar dolar nerede?’ afişinin kaldırılmasına şimdi de Covid-19 gerekçesi

CHP’nin yurt genelinde birçok yere astırdığı “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişler türlü gerekçelerle kaldırılmaya devam ederken, bunlardan en ilginci Karaman'da yaşandı.

CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, il başkanlık binasına asılan ‘128 milyar dolar nerede?' afişinin Covid-19 önlemleri kapsamında kaldırıldığını belirterek, “Hiçbir suç ve hakaret teşkil etmeyen pankartın lebaleb dolu kongre yapanlardan tehlikeli olduğunu öğrenmiş olduk. Bizler milletimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz” dedi.

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