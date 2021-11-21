14 yıl önce kasım ayı: TBMM’de neler yaşandı? Önce barış rüzgarı sonra ‘one minute’

2009’da o dönem Başbakan olan Erdoğan Davos toplantısında birlikte panele katıldığı İsrail Devlet Başkanı Peres’in sözlerine sinirlenip toplantıyı terk etti. Oysa Davos toplantısından 2 yıl önce 2007’de Ankara’ya gelen Peres, TBMM’de bir konuşma yapıp şiir okumuş, alkışlanmış ve Erdoğan ile tokalaşmıştı.

Emin ÖZGÖNÜL

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'nin yakın tarihindeki ‘'One Minute'' olayı, unutulmazlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. 29 Ocak 2009'da İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen zirvede Başbakan Erdoğan, hemen yanında oturan İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres'i dinlemiş ve Gazze saldırılarını savunan sözleri üzerine ‘'One minute'' diyerek tepki göstermişti.

‘'Sesinin bu kadar yüksek çıkması suçluluk psikolojisinden. Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Benim için bundan böyle Davos bitmiştir. Daha da Davos’a gelmem'' diyerek toplantıyı terk etmişti.

MECLİS'TE ŞİİR OKUDU

93 yaşındayken 2016 yılında hayatını kaybeden ve 66 yıl süreyle İsrail'in politik hayatında yer alan Peres, Davos krizinden iki yıl önce, 13 Kasım 2007'de Ankara'ya gelmişti. Bu ziyaret İsrail ile Türkiye arasında bir dönüm noktası oldu. TBMM'deki konuşmasında, sıcak mesajlar verdi hatta Cahit Sıtkı Tarancı'nın ünlü ‘'Memleket İsterim'' şirini bile okudu. Birleşimi yöneten CHP'li Başkanvekili Güldal Mumcu Peres'i kürsüye davet ettiğinde sözlerine alkışlar arasında şöyle başladı:

‘'Parlamentonuz geçmişte tarih yazmış ve ilerisi için tarih yazmaya devam edecektir. Kemal Atatürk “Kendi hayatlarımızda mutluluğa ulaşmanın tek yolu, kendimizin değil, bizden sonra geleceklerin çıkarlarını gözetmektir” demiştir. Türkiye, son yüzyılda bir devrim yaşadı, eski bir imparatorluktan güçlü bir cumhuriyete dönüştü''



YÜCE KAPI

Peres ardından, ‘'İspanya Kralı Yahudi toplumunu, Hristiyan inancını benimsemek ya da İber Yarımadası’ndan kovulmak arasında bir tercih yapmaya zorladığında çoğu sürgünü seçti. Sadece İstanbul’daki ‘Yüce Kapı' toplu olarak göç etmelerine ve Osmanlı topraklarında yerleşmelerine geçit verdi. Burada kendi manevi hayatlarını sürdürebilecekleri ve inançlarına göre dinlerini uygulayabilecekleri hoşgörülü bir yuva buldular'' dedi.

Sözlerini ‘'Türkiye, felsefe, sanat, bilim, mimari ve insan yaratıcılığının tüm alanlarına büyük katkısı olmuş İslam medeniyetinin görkemini temsil etmektedir. Barış geçici bir menfaat değildir, kalıcı bir amaçtır; savaş gibi tek taraflı olamaz, umut gibi çok taraflı olmalıdır. Tanrı dostluğumuzu daim etsin'' diyerek tamamladı.

O günkü Meclis tutanaklarında (İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres, TBMM Başkanı Köksal Toptan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile tokalaştı) ifadesi yer alıyor.

Peres konuşmasını, ‘'Tanrı dostluğumuzu daim etsin'' diyerek tamamladı ama bu dostluk hem Davos krizi hem de Mavi Marmara olayı ile bozuldu. 14 yıl önceki barış rüzgarları tutanaklarda kaldı. Bunca fırtınadan sonra şimdi İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler onarım aşamasında…

İŞTE O ŞİİR Memleket isterim, Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, Ne başta dert ne gönülde hasret olsun; Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun; Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun; Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

ABBAS DA GELDİ

Peres ile birlikte aynı gün TBMM'ye Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas da gelerek bir konuşma yaptı. İsrail ve Filistin liderleri aynı salonda buluştu, tokalaştı.

Abbas konuşmasında ‘'Biz Filistin'de demokrasinin yerleşmesini arzuladık. Seçimlere dayalı yeni bir siyasi sistem oluşturmak istedik. Bu gayretlerimiz, bağımsızlık mücadelemizin bir parçasıdır. Aynı zamanda, bağımsız Filistin devletinin çekirdeği olsun istedik. Siyasi ve ekonomik yaptırımlara ve ambargolara hedef olduk ve böylelikle, bu deneyimimizin başarısızlığa ulaşması için baskılara maruz kaldık. Bizim Türk halkıyla köklü tarihe dayalı kardeşlik bağlarımız vardır'' dedi.