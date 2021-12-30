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15 yaşındaki kız sokakta dehşeti yaşadı

Samsun'da 15 yaşındaki kız sokakta dehşeti yaşadı. Uğradığı bıçaklı saldırı sonrası 15 yaşındaki E Y., hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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15 yaşındaki kız sokakta dehşeti yaşadı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Muradiye Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki E Y., bacağından yaralandı.

Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan E.Y., tedavi altına alındı.

Bıçakla yaralama olayına karışan 2 kız çocuğu polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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