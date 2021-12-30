15 yaşındaki kız sokakta dehşeti yaşadı
Samsun'da 15 yaşındaki kız sokakta dehşeti yaşadı. Uğradığı bıçaklı saldırı sonrası 15 yaşındaki E Y., hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Muradiye Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki E Y., bacağından yaralandı.
Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan E.Y., tedavi altına alındı.
Bıçakla yaralama olayına karışan 2 kız çocuğu polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA