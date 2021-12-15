15 yıl cezası onanan Çilem’den Yargıtay’a itiraz

Adana'da kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürükleyen eşi Hasan Karabulut'u öldüren ve 15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğan, Yargıtay'a başvurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çilem Doğan, 2013’te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut’u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle, 8 Temmuz 2015’te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan, ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tahrik ve iyi hal indirimi’ ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Doğan’ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliyesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti, Çilem Doğan’ı 20 Haziran 2016’da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay’a gönderildi. 5 yılın ardından geçen ay Doğanın 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine gireceği günü beklemeye başladı.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMI KULLANDIM

Cezasının onaylanmasının ardından Çilem Doğan, avukatı İsa Ayanoğlu aracılığıyla karar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itirazda bulundu. İtiraz kabul edilirse karar, Ceza Genel Kuruluna gönderilecek. Yaşadıklarına tüm Türkiye’nin şahit olduğunu dile getiren Doğan, karara çok üzüldüğünü fakat ayakta durmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

– Meşru müdafaa hakkı önemli bir haktır. Benim durumum buna uyuyor. Fakat Yargıtay bunu uygulamadı. Her gün benim gibi kendini savunmaya çalışan kadınlar ölüyor. Bu karar bana ‘neden ölmedin, kendini savunmamalıydın’ mesajı veriyor. Yaşadıklarım hastane raporları, şikayet dilekçeleriyle belgelenmiştir. Buna rağmen olay, doğrudan ‘adam öldürdüm’ gibi ele alınmıştır. Davamın haklılığına güveniyor ve adaletin yeniden tecelli edeceği yönünde umudumu koruyorum.

İlginizi Çekebilir Türkiye onu bu kereyle tanımıştı: Kendimi savunmasaydım, Pınar ya da Özgecan gibi hayattan kopacaktım