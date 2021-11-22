165 ülke İstanbul’da bir araya geliyor

İnterpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) Genel Kurul Toplantısı yarın İstanbul’da başlayacak. Toplantıya 155 ülke akreditasyon yaptırırken, 15 ülkenin bakan düzeyinde yer alacağı öğrenildi.

Habip ATAM

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İstanbul yarın önemli bir toplantıya imza atacak. İntepol'ün (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) 89'uncu Genel Kurul Toplantısı yarın Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşecek. Açılışı basına açık olacak olan toplantı, 25 Kasım'da son bulacak. Son gün İcra Komitesi Başkanı ve üyelerinin seçimi yapılacak.

ÜYELİK OYLAMASI

Toplantı için şu ana kadar 155 ülke akreditasyon yaptırırken 165 ülke temsilcinin toplantıda yer alması bekleniyor.

Atatürk tarafından üye olduğumuz İnterpol, Mikronezya Federe Devletleri'nin üyelik talebinde bulunduğu ve genel kurulda oylanacağı belirtildi. Oylamanın olumlu sonuçlanması halinde üye sayısı 195 olacak.

15 BAKAN 9 BAKAN YARDIMCISI

Toplantıya, Botsvana, Kamerun, Komorlar, Guinea Bıssau, Ürdün, Madagaskar, Nijerya, Ruanda, Sırbistan, Kazakistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Angola, Surinam, Kongo ve Güney Afrika gibi 15 ülke bakan düzeyinde, Azerbaycan, Bulgaristan, Libya, Myanmar, Rusya, Vietnam, Macaristan, Uruguay ve Yemen bakan yardımcısı düzeyinde, Küba, Kuveyt, Slovenya ve Filipinler'in “müsteşar” seviyesinde katılım sağlayayacağı öğrenilirken, ülkemiz Emniyet Genel Müdürü seviyesinde temsil edilecek.

Toplantıda 645 katılımcının yer alacağı öğrenilirken, EUROPOL, ASEANAPOL ve BM'nin de aralarında olduğu 17 uluslararası kuruluş temsilci Genel Kurul Toplantısında buluncağı belirtildi.

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