17 yaşındaki genç, yemek yediği kişinin boğazını keserek öldürdü

Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde yemek sırasında çıkan tartışmada, 17 yaşındaki genç birlikte yemek yediği İdris Durum'un (41) boğazını kesti. Olayda Durum yaşamını yitirirken, genç polislere teslim oldu.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Caddesi'ndeki bir evde bu sabah saatlerinde yaşanan olayda ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri ve polisler evin salonunda bir kişiyi yerde boğazından kesilerek öldürülmüş halde buldu.

Yaşamını yitiren kişinin iş insanı 41 yaşındaki İdris Durum olduğu belirlendi. Olaydan sonra polise giderek teslim olan 17 yaşındaki A.K. ise “Önce sözlü kavga ettik bana vurmaya başladı, kendimi savunmak için bıçağı savurdum. Yaklaşmamasını söyledim, ancak vurmaya devam etti, sonra nasıl oldu bilmiyorum” dediği iddia edildi.

İdris Durum’un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken üç kişinin ifadesine başvuruldu. A. K.‘nın emniyet müdürlüğündeki ifadesinin sürdüğü ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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