1860 yıllık tapınağın sütunları eski haline getirildi

Muğla’nın Milas ilçesindeki Euromos Antik Kenti içerisinde yer alan 1860 yıllık Zeus Lepsynos Tapınağı’nın yüzlerce yıldır yerde olan iki sütunu bugün düzenlenen tören ile yerine yerleştirildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl “Tapınağı orijinal malzemelerinin önemli bölümünü gün ışığına çıkartarak binlerce yıl önceki ihtişamına kavuşturmak istiyoruz” dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Köyü sınırları içerisinde bulunan ve yılın 12 ayı kazı ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği Euromos Antik Kenti içerisinde gün ışığına çıkarılan ve Anadolu'nun en iyi korunmuş tapınaklarından biri olarak kabul edilen Zeus Lepsynos Tapınağı'nı restorasyon çalışmaları kapsamında, tam bin 860 yıldır yıkık konumda bulunan tonlarca ağırlıktaki iki sütun düzenlenen törende vinç yardımı ile yerlerine yerleştirildi.

TAPINAK ESKİ HALİNE GELECEK

Tapınağın eski ihtişamına kavuşturularak, korunması adına gerçekleştirilen restorasyon çalışmasının sütun dikme etkinliğine Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl, Müze Müdürü Mehmet Çelebi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Şamil Türkay Aktürk ve Euromos Kazı Başkanlığı ekibi katıldı.

TAPINAĞIN 16 SÜTUNU DEPREMLERE RAĞMEN AYAKTA KALDI

Bölgenin deprem kuşağında olduğunu belirten ve tapınağın 16 sütunun bu şartlara rağmen ayakta kalmayı başardığına dikkat çeken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, “Kazı başkanlığı olarak antik kentte birçok noktada arkeoloji çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tapınağın restorasyonu hepimize büyük bir heyecan yaşatıyor. Bugün tarihi bir gün. Tapınağın yıkık olan 2 sütunu gerekli restorasyondan sonra yerine başarıyla yerleştirildi” dedi. Kızıl aslına uygun şekilde sürdürdükleri restorasyon çalışmasıyla tapınağı gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmayı, tapınağı kültür mirası olarak korumayı hedeflediklerini söyledi.