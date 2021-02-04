197 bin yabancı Türkiye’yi terk etti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” (ADNKS) sonuçlarında, Türkiye'deki “Vatandaşlık ülkesine göre yabancı nüfus” sayısı ve 2019 yılına göre yaşanan değişim de açıklandı.

TÜİK'in ADNKS verilerine göre, 2019 yılında 1 milyon 531 bin 180 olan Türkiye'de yerleşik yabancı sayısı, yüzde 13 düşerek 1 milyon 333 bin 410 oldu.

Türkiye'deki yabancı sayısında Iraklılar 281 bin 74'le yine açık ara birinci oldu. Afganlar 158 bin 252 ile ikinci, Almanlar 92 bin 284 ile üçüncü sırayı aldı. Daha sonra sırasıyla Türkmenler, Suriyeliler, İranlılar ve Azeriler geldi.

EN ÇOK AFGANLAR GELDİ



Türkiye’ye 2020’de yerleşen yabancılar arasında en çok artış Afganlarda yaşandı. Afgan sayısı 152 bin 230’dan 158 bin 252’ye yükseldi.

147 BİN YABANCI İSTANBUL'DAN GİTTİ

Sadece İstanbul'da ikamet veya çalışma izni olan yabancı nüfus geçtiğimiz yıl 597 binden 450 bine geriledi.

ALMAN, İNGİLİZ, YUNAN VE RUSLAR ÇOĞALDI



Türkiye'deki Alman, Avusturyalı, Bulgar, İngiliz, Yunan, Danimarkalı, Rus, Kanadalı, İsviçreli, Kuveytli, Somalili, Afgan sayısı arttı. ABD’li, Ukraynalı, Moldovalı, İsveçli, Norveçli, İtalyan, Romen, Belçikalı, Fransız, Suriyeli, Iraklı ve İranlıların sayısı ise azaldı.



KATARLI SAYISI ARTIYOR



Türkiye'de son dönemde yatırımlarıyla dikkat çeken Katarlıların sayısı bir yılda 676'dan 711'e yükseldi.

ERMENİSTAN VATANDAŞI NÜFUSU AZALDI



TÜİK'e göre Türkiye'de yerleşik Ermenistan vatandaşı sayısı 2019'da 1760'ken, 1257'ye düştü.



KÜBALILARIN YARISI DÖNDÜ



İstatistiklere yansıyan Türkiye'deki Kübalı sayısı 2019'da 528 iken, 2020'de 261 oldu.

RUSLARIN İLGİSİ ARTTI



Türkiye'deki Rus nüfusu bir yılda 40 bin 201'den 43 bin 670'a yükseldi. Bu rakamın 15 bin 304'ü erkek, 28 bin 375'i kadın olarak kayıtlara geçti.

İlginizi Çekebilir Ruslar akın akın Antalya'ya geliyor